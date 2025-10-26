Lazio-Juve, il gesto di Lotito inquadrato dalle telecamere diventa virale sui social

ROMA - Claudio Lotito nei panni del 'direttore d'orchestra' all'Olimpico in occasione del big match tra Lazio e Juve, valido per l'8 ª giornata di Serie A e in cui i tifosi di casa, proseguendo la contestazione nei confronti della società, hanno deciso di restare in silenzio per i primi 15' in segno di protesta prima di iniziare a spingere la squadra dagli spalti della Curva Nord.

Lazio-Juve, virale sui social il gesto di Lotito

È successo dopo il gol di Basic che al 9', innescato da Cataldi, ha portato in vantaggio i biancocelesti di Maurizio Sarri con una conclusione mancina dai 25 metri (a beffare il portiere bianconero Perin anche una deviazione del compagno di squadra Gatti). A quel punto le telecamere di 'Sky' hanno inquadrato il presidente Lotito intento a gesticolare rivolto verso la stessa Curva Nord, 'mimando' un direttore d'orchestra come è solito fare per rispondere ai cori dei tifosi contro di lui. Una reazione, quella del numero uno biancoceleste, divenuta immediatamente virale sui social.