domenica 26 ottobre 2025
Lazio-Juve, il gesto di Lotito inquadrato dalle telecamere diventa virale sui social

Dopo il gol di Basic che ha sbloccato il match dell'Olimpico, il presidente biancoceleste protagonista di una reazione che fa discurete sul web: i dettagli
ROMA - Claudio Lotito nei panni del 'direttore d'orchestra' all'Olimpico in occasione del big match tra Lazio e Juve, valido per l'8ª giornata di Serie A e in cui i tifosi di casa, proseguendo la contestazione nei confronti della società, hanno deciso di restare in silenzio per i primi 15' in segno di protesta prima di iniziare a spingere la squadra dagli spalti della Curva Nord.

Lazio-Juve, virale sui social il gesto di Lotito

È successo dopo il gol di Basic che al 9', innescato da Cataldi, ha portato in vantaggio i biancocelesti di Maurizio Sarri con una conclusione mancina dai 25 metri (a beffare il portiere bianconero Perin anche una deviazione del compagno di squadra Gatti). A quel punto le telecamere di 'Sky' hanno inquadrato il presidente Lotito intento a gesticolare rivolto verso la stessa Curva Nord, 'mimando' un direttore d'orchestra come è solito fare per rispondere ai cori dei tifosi contro di lui. Una reazione, quella del numero uno biancoceleste, divenuta immediatamente virale sui social.

 

 

 

