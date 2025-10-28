Sarri maestro in difesa: la grande differenza con la Lazio di Baroni

Il muro della Lazio lo ha alzato Mau, il maestro della difesa. La Juve di Tudor è andata a sbattere. Ottanta minuti di possesso palla dopo il gol di Basic, solo due vere occasioni, David murato da Provedel in uscita e il colpo di testa di Thuram. Anche l’assedio finale, quando la squadra biancoceleste si era chiusa e non riusciva più a ripartire, ha prodotto angoli e mischie, ma non azioni significative. Era il segreto di Sarri a Napoli. Prende pochi gol. Può rinunciare al palleggio, si adegua alle caratteristiche dei suoi attaccanti, non rinuncerà mai ai principi di gioco della zona, linea a quattro e copertura degli spazi. Senza l’addestramento e l’abitudine a difendere con ordine tattico, di “reparto” come dicono gli allenatori, non si creano le basi per i risultati. Mau, tornando a Formello, non ha avuto rinforzi dal mercato, ma ha ritrovato gli stessi interpreti che aveva lasciato nel marzo 2024. Era un vantaggio, presto capitalizzato. Da destra a sinistra Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic per respingere la Juve. Poi è entrato Luca Pellegrini per evitare il possibile secondo giallo all’ex terzino della Spal, già ammonito. Tavares, guarda un po’, era indisponibile. Un pericolo pubblico quando si tratta di difendere, ma anche con il portoghese (meno arrembante di prima) la Lazio stava riguadagnando le antiche sicurezze.