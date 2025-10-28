Sarri maestro in difesa: la grande differenza con la Lazio di Baroni
Il muro della Lazio lo ha alzato Mau, il maestro della difesa. La Juve di Tudor è andata a sbattere. Ottanta minuti di possesso palla dopo il gol di Basic, solo due vere occasioni, David murato da Provedel in uscita e il colpo di testa di Thuram. Anche l’assedio finale, quando la squadra biancoceleste si era chiusa e non riusciva più a ripartire, ha prodotto angoli e mischie, ma non azioni significative. Era il segreto di Sarri a Napoli. Prende pochi gol. Può rinunciare al palleggio, si adegua alle caratteristiche dei suoi attaccanti, non rinuncerà mai ai principi di gioco della zona, linea a quattro e copertura degli spazi. Senza l’addestramento e l’abitudine a difendere con ordine tattico, di “reparto” come dicono gli allenatori, non si creano le basi per i risultati. Mau, tornando a Formello, non ha avuto rinforzi dal mercato, ma ha ritrovato gli stessi interpreti che aveva lasciato nel marzo 2024. Era un vantaggio, presto capitalizzato. Da destra a sinistra Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic per respingere la Juve. Poi è entrato Luca Pellegrini per evitare il possibile secondo giallo all’ex terzino della Spal, già ammonito. Tavares, guarda un po’, era indisponibile. Un pericolo pubblico quando si tratta di difendere, ma anche con il portoghese (meno arrembante di prima) la Lazio stava riguadagnando le antiche sicurezze.
Lazio, i clean sheet
I numeri confortano le sensazioni, non solo la prova gigantesca di fronte all’attacco bianconero. In otto giornate di campionato, Provedel ha infilato il quarto clean sheet stagionale. Era rimasto imbattuto anche con Verona, Genoa e Atalanta. Nel campionato del secondo posto, arrivò al record di 21 su 38 giornate, tanto per ricordare quale sia la specialità di Sarri. Prima ci difendiamo e poi pensiamo a divertirci, trovando le soluzioni adeguate per andare a segnare. Quando Fabiani ricorda il fatturato offensivo e la montagna di gol realizzati dalla Lazio di Baroni ha ragione solo in parte e se si riferisce alla parte statistica. Se la squadra dell’attuale tecnico del Toro avesse dimostrato la medesima compattezza, conservando il potenziale offensivo, probabilmente avrebbe lottato per lo scudetto. Un evento fuori dalla realtà. Tanto è vero che ha chiuso al settimo posto, fuori dall’Europa, pagando la flessione (inevitabile) di Guendouzi e Rovella, mai a disposizione di Sarri, vincendo pochissime partite all’Olimpico.
Paragone Sarri-Baroni
Mau ha pensato subito a sistemare la fase difensiva e non esistevano dubbi sul fatto che potesse patire negli ultimi trenta metri togliendo un centravanti (Dia o Castellanos) rispetto alla formula scelta dal predecessore. Baroni era partito fortissimo, dopo 8 giornate contava 13 punti in classifica, 14 gol realizzati (contro gli 11 attuali) e ne aveva subìti 12. Nel confronto, oggi solo 2 punti in meno, senza contare la catastrofe infortuni. Sarri ha incassato 7 gol (5 in meno di un anno fa), di cui 3 con il Toro e proprio quella partita, dentro l’emergenza, lo ha convinto a tornare in fretta al 4-3-3. La Lazio stava segnando di più con il doppio centravanti (3-0 a Marassi), ma era diventava vulnerabile. Meglio giocare con tre centrocampisti. Nell’incertezza, come ha spiegato benissimo, Sarri ha preferito non abbandonare l’antico sentiero. Si possono cambiare i moduli, era successo tante volte anche nel suo anno di Juve concluso con lo scudetto, non i concetti di gioco e l’idea dell’equilibrio. Garanzia di risultati.
