Pisa-Lazio, l'Osservatorio blocca i tifosi biancocelesti: trasferta vietata

La trasferta di Pisa, sarà vietata ai tifosi della Lazio . L'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive ha bloccato i tifosi biancocelesti, che non potranno recarsi nella cittadina toscana e seguire gli uomini di Sarri nel posticipo della nona giornata di campionato, in programma giovedì 30 novembre.

Stop alla trasferta di Pisa: rimborsi per i tifosi

La decisione è stata presa nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, ed è arrivata a 48 ore dal calcio d'inizio della sfida e dopo che il settore ospiti era andato completamente sold-out. I tifosi biancocelesti che avevano acquistato i 1100 biglietti per lo stadio, saranno rimborsati.