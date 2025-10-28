Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Pisa-Lazio, l'Osservatorio blocca i tifosi biancocelesti: trasferta vietata

A 48 ore dall'inizio del match è arrivata la decisione ufficiale: scattano i rimborsi
La trasferta di Pisa, sarà vietata ai tifosi della Lazio. L'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive ha bloccato i tifosi biancocelesti, che non potranno recarsi nella cittadina toscana e seguire gli uomini di Sarri nel posticipo della nona giornata di campionato, in programma giovedì 30 novembre. 

Stop alla trasferta di Pisa: rimborsi per i tifosi 

La decisione è stata presa nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, ed è arrivata a 48 ore dal calcio d'inizio della sfida e dopo che il settore ospiti era andato completamente sold-out. I tifosi biancocelesti che avevano acquistato i 1100 biglietti per lo stadio, saranno rimborsati. 

 

 

 

