Lazio, Sarri prende la rincorsa: Pisa e Cagliari per continuare la scalata in classifica    

E ora la Lazio deve spiccare il volo . Spaventavano i due big match di ripartenza dalla sosta, insieme alla trasferta con l' Inter - ultimo impegno prima della prossima pausa - rappresentavano gli ostacoli più alti da superare. Soprattutto considerando le condizioni della rosa, rabberciata, se non dimezzata, per colpa dei numerosi forfait. Il peggio sembra alle spalle e quindi adesso deve venire il meglio, anche a livello di classific a. Due partite per accorciare le distanze dalla zona europea, magari per azzerarle completamente. Prima il posticipo del turno infrasettimanale con il Pisa, poi il monday night all'Olimpico contro il Cagliari. In entrambe le occasioni la squadra di Sarri scenderà in campo conoscendo il risultato di tutte le altre. Ci sarà la piena consapevolezza di quello che potranno offrire le gare in questione. La Lazio ha resistito ai colpi , è rimasta in piedi, anzi, ha cominciato a spingere grazie a un'identità che è diventata ben visibile pure al resto della Serie A.

Lazio, bisogna resistere



Le botte più dure sono arrivate dall'infermeria. Le problematiche non sono state risolte, la lista dei calciatori fuori sarà bella lunga anche nei prossimi 180 minuti di campionato. Il calendario, però, finalmente permette di ragionare con ottimismo, a maggior ragione viste le ultime prove contro Atalanta e Juventus. Clean sheet a Bergamo e con i bianconeri, schienati grazie al gol di Basic, reinserito in lista dopo il derby e simbolo della resilienza biancoceleste. Ne ha fatto le spese Tudor, esonerato a seguito della sconfitta contro l'ex squadra. Quattro punti conquistati dalla sosta, hanno dato fiducia al gruppo e riportato un po' di entusiasmo nell'ambiente, nonostante il clima di contestazione ribadito nel primo quarto d'ora della sfida con la Juve.

Ambizione

Non si possono sbagliare gli appuntamenti contro Pisa e Cagliari. Guai a sottovalutare le avversarie (sarà il messaggio-monito ripetuto da Sarri al gruppo), ma sulla carta c'è la possibilità di centrare due successi che consentirebbero alla Lazio di rialzarsi definitivamente puntando con ambizione anche al confronto di San Siro con l'Inter. La mancata partecipazione alle competizioni europee, unite al lavoro tattico degli allenamenti quotidiani a Formello, alla lunga può e deve rappresentare un vantaggio da sfruttare per accorciare il gap con le altre che sono ancora ora davanti dopo 8 giornate. Sono state consumate tra polemiche, emergenze continue e di conseguenza cambiamenti tattici in principio non previsti.