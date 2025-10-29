Lazio, boom di accessi per la partita della Primavera: tutti i dati

Lazio, boom di accessi per la partita della Primavera contro il Vicenza: tutti i dati

Dalle 3.488 visualizzazioni totali su YouTube alle oltre 1.000 views tra Facebook, Instagram e account X, fino ad arrivare ai 3.800 accessi che è stato possibile registrare tra piattaforma e sito ufficiale. Vittoria anche fuori dal campo per la Lazio Primavera contro il Vicenza, in occasione della sfida valida per la Coppa Italia di categoria. "L’obiettivo è rendere ogni contenuto biancoceleste accessibile a tutti i nostri sostenitori, attraverso i diversi canali digitali e televisivi, consolidando un modello di comunicazione moderno, inclusivo e sempre più vicino ai tifosi", aveva sottolineato prima della partita Emanuele Floridi, Direttore della Comunicazione e Strategia della S.S. Lazio.

Ecco, in sintesi, tutti i dati registrati dalla Lazio: