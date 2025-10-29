Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Lazio, boom di accessi per la partita della Primavera: tutti i dati

Il successo dell'iniziativa lanciata dal club biancoceleste in occasione della sfida di Coppa Italia con l'U20 del Vicenza
2 min
TagsLazio Primavera
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Dal campo alla multipiattaforma. Nuovo successo per la Lazio di Claudio Lotito, che ha trasmesso per la prima volta in chiaro una gara del settore giovanile biancoceleste in contemporanea su tutte le piattaforme ufficiali del club. Un'iniziativa che ha sortito gli effetti sperati, coinvolgendo migliaia di spettatori online.

Dalle 3.488 visualizzazioni totali su YouTube alle oltre 1.000 views tra Facebook, Instagram e account X, fino ad arrivare ai 3.800 accessi che è stato possibile registrare tra piattaforma e sito ufficiale. Vittoria anche fuori dal campo per la Lazio Primavera contro il Vicenza, in occasione della sfida valida per la Coppa Italia di categoria. "L’obiettivo è rendere ogni contenuto biancoceleste accessibile a tutti i nostri sostenitori, attraverso i diversi canali digitali e televisivi, consolidando un modello di comunicazione moderno, inclusivo e sempre più vicino ai tifosi", aveva sottolineato prima della partita Emanuele Floridi, Direttore della Comunicazione e Strategia della S.S. Lazio. 

Ecco, in sintesi, tutti i dati registrati dalla Lazio:

  • YouTube 347 - VIEWS TOT. 3.488
  • FACEBOOK | 305
  • INSTAGRAM | 321
  • X | 697
  • Piattaforma + Sito 3800

 

