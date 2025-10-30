Sarri e l'ironico attacco sul calendario: "Ringraziamo ancora una volta la Lega, tra noi e il Pisa... "

Lazio, le dichiarazioni di Sarri dopo lo 0-0 con il Pisa

Queste le sue parole: "Partita infrasettimanale, siamo venuti qui con sette assenze e gente che era impensabile che fosse performante per due gare consecutive dopo un lungo periodo di inattività. Siamo venuti qui per gentile concessione della Lega con quattro giorni di riposo rispetto ai sei del Pisa. Due su quattro mi sembra un'esagerazione. Ma il nostro problema è che abbiamo tanti giocatori fuori e tanti in campo vengono da periodi di inattività. La squadra sta trovando solidità, davanti siamo mancati, troppo poco per vincere. Ma va bene così. Problema centravanti? No, c'è un problema offensivo. Aspettiamo che tutti tornino in condizioni complete e che rientri qualcun'altro".

"Da giugno non abbiamo tante notizie positive. Non riesco a proporre il mio calcio ma mi diverto lo stesso perché..."

Il tecnico ha poi continuato: "Basic è stato bravo, era da tanto tempo fuori lista e ci ha dato una mano importante. Isaksens viene da una malattia come la mononucleosi che è debilitante, stasera l'ha pagata. Si tratta di un percorso da fare, da giugno non abbiamo tante notizie positive e siamo rimasti a galla. Il successo sarebbe arrivare a fine anno con 7-8 giocatori pronti per una squadra più competitiva". Infine su Cataldi e la stagione in corso: "Giocare a Roma per un romano non è mai semplice. Fare un anno fuori dal suo ambiente naturale gli ha fatto bene, Lui è molto intelligente e di buon livello, se avesse un motore superiore sarebbe da grande squadra. Il mio calcio in questo momento non ce la faccio a proporlo, ma è un'occasione per fare qualcosa di diverso e mi trovo con una squadra che non ho potuto cambiare neanche in un singolo e questo mi impone di fare un calcio diverso e questo mi diverte e mi da nuovi stimoli. Il gruppo mi sembra sano, per incazzarsi ci sono più motivi rispetto a divertirsi ma ci sono dentro e ci sto volentieri".