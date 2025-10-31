Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
Pedro annuncia: "Questo è sicuramente il mio ultimo anno alla Lazio"

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante spagnolo dopo il pareggio a reti bianche con il Pisa di Alberto Gilardino
2 min
Al termine della sfida tra Pisa e Lazio, terminata sul punteggio di 0-0, non è certo passato inosservato l'annuncio di Pedro sul suo futuro. L'esperienza biancoceleste dell'attaccante spagnolo è vicina ai titoli di coda, ma l'ex Barcellona non ha nessuna intenzione di lasciare la squadra di Sarri fuori da una competizione europea alla fine di questa stagione.

Pedro: "Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio"

Così Pedro ai microfoni di Sky Sport dopo Pisa-Lazio: "Io nel ruolo di centravanti? In questo momento per me è meglio giocare dietro la punta. È una posizione che conosco e che ho fatto già in passato. Ovviamente è diverso farla ora rispetto a farla a 22 anni. Io voglio sempre aiutare la squadra. Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio - ha annunciato lo spagnolo - ma voglio lasciare questa squadra dove merita, in Europa. C’è la possibilità di crescere e di puntare alla zona alta della classifica. Quanti anni giocherò ancora? È difficile per me dirlo, voglio sfruttare ogni allenamento ma ogni giorno che passa è più vicino al ritiro".

 

 

