Pedro annuncia: "Questo è sicuramente il mio ultimo anno alla Lazio"

Al termine della sfida tra Pisa e Lazio , terminata sul punteggio di 0-0, non è certo passato inosservato l'annuncio di Pedro sul suo futuro . L'esperienza biancoceleste dell'attaccante spagnolo è vicina ai titoli di coda, ma l'ex Barcellona non ha nessuna intenzione di lasciare la squadra di Sarri fuori da una competizione europea alla fine di questa stagione.

Pedro: "Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio"

Così Pedro ai microfoni di Sky Sport dopo Pisa-Lazio: "Io nel ruolo di centravanti? In questo momento per me è meglio giocare dietro la punta. È una posizione che conosco e che ho fatto già in passato. Ovviamente è diverso farla ora rispetto a farla a 22 anni. Io voglio sempre aiutare la squadra. Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio - ha annunciato lo spagnolo - ma voglio lasciare questa squadra dove merita, in Europa. C’è la possibilità di crescere e di puntare alla zona alta della classifica. Quanti anni giocherò ancora? È difficile per me dirlo, voglio sfruttare ogni allenamento ma ogni giorno che passa è più vicino al ritiro".