Dia prima Lazio-Cagliari: "Non mi sono mai tirato indietro, sarà fondamentale un dettaglio"

"Ci aspetta una gara dura, il Cagliari dietro è solido e concede poco. Lotta per la salvezza e cerca punti: sarà fondamentale iniziare bene per sbloccarla subito". Così Boulaye Dia , in vista di Lazio-Cagliari , valida per la decima giornata di Serie A , in programma domani, lunedì 3 novembre, alle 20:45, allo stadio Olimpico.

Dia prima di Lazio-Cagliari: "La vittoria contro la Juve ci ha regalato entusiasmo"

Attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste, Dia ha poi aggiunto: "Arriviamo pronti, abbiamo lavorato bene dopo il pari di Pisa. Giochiamo in casa, la vittoria contro la Juventus ci ha regalato entusiasmo e dobbiamo continuare cosi. La mancanza del gol? Cerchiamo sempre di trovare nuove soluzioni e portare più pericoli possibili nell'area avversaria. Dobbiamo riuscire a trovare di più la porta, a partire da noi attaccanti".

Lazio-Cagliari, Dia: "Non mi sono mai tirati indietro"

Dia ha voglia di essere protagonista: "Non mi sono mai tirato indietro, dando sempre la mia disponibilità nonostante un piccolo problema alla caviglia. Spero di giocare ancora di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere tante partite. La Coppa d'Africa? Una competizione molto importante, peccato solo che capiti durante la stagione. Adesso però devo pensare prima alla Lazio, poi a dicembre vedremo vedremo cosa accadrà con il Senegal".