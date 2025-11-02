Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 2 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Lazio-Cagliari, i convocati: Sarri recupera un infortunato

In vista della sfida contro i rossoblù, il tecnico biancoceleste ritrova Hysaj, che aveva saltato la trasferta di Pisa
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

In vista della gara contro il Cagliari, posticipo del lunedì della decima giornata di campionato, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dovrà rinunciare ancora una volta agli infortunati Rovella, Castellanos, Cancellieri, Dele Bashiru e Nuno Tavares, ma potrà recuperare Hysaj, che aveva saltato la trasferta di Pisa per un problema muscolare. Ecco la lista dei convocati diramata dal tecnico biancoceleste. 

Lazio-Cagliari, i convocati di Sarri

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

 

Tutte le news di Lazio

