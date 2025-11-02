Lazio-Cagliari, i convocati: Sarri recupera un infortunato
In vista della sfida contro i rossoblù, il tecnico biancoceleste ritrova Hysaj, che aveva saltato la trasferta di Pisa
In vista della gara contro il Cagliari, posticipo del lunedì della decima giornata di campionato, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dovrà rinunciare ancora una volta agli infortunati Rovella, Castellanos, Cancellieri, Dele Bashiru e Nuno Tavares, ma potrà recuperare Hysaj, che aveva saltato la trasferta di Pisa per un problema muscolare. Ecco la lista dei convocati diramata dal tecnico biancoceleste.
Lazio-Cagliari, i convocati di Sarri
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.