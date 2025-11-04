Sarri, che stoccata alla Fiorentina in crisi: "Un dirigente inopportuno..."

È un momento nero, nerissimo, in casa Fiorentina . La società, ingaggiato Pioli per tre anni, si ritrova ultima in classifica, senza un ds dopo l'addio di Pradè e con un possibile allenatore nuovo - D'Aversa - che non scalda esattamente i cuori . Le premesse erano ben altre, Firenze bolle e come se non bastasse ci si mette anche un retroscena di mercato svelato da Maurizio Sarri dopo Lazio-Cagliari . Un racconto, quello del tecnico biancoceleste, che forse fa capire tanto del momento della Fiorentina: la confusione non è figlia solo dei mancati risultati di questo avvio di stagione, ma nasce da lontano.

Sarri e il retroscena sulla Fiorentina, cosa ha detto

"Questa estate - ha detto Sarri - io con la Lazio avevo già firmato. La telefonata della Fiorentina è arrivata quando l’accordo con la era già chiuso e il dirigente viola che mi ha chiamato lo sapeva perfettamente. Mi è sembrata una chiamata inopportuna". Pioli, quindi, non era la prima scelta? Stando a queste parole forse no. E chissà che anche questo non abbia portato alla crisi attuale.