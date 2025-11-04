Lotito risponde alle critiche: "Vogliono che me ne vado, ma ho deciso..."

Claudio Lotito, ai microfoni della Rai, dopo la vittoria dei biancocelesti contro il Cagliari nella decima giornata di Serie A, ha allontanato le critiche sulla sua gestione alla Lazio: "Mi scivola tutto addosso, soprattutto quando le critiche non sono costruttive. Io accetto quelle che sono funzionali alla crescita del club. Dobbiamo essere tutti protesi a raggiungere gli obiettivi, compresa la tifoseria. Bisognerebbe chiedere agli interessati perché assumono questi atteggiamenti; probabilmente non sono gradito perché vorrebbero che me ne andassi, ma ho deciso di rimanere e queste contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato nel mio cammino".