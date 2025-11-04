Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
Lotito risponde alle critiche: "Vogliono che me ne vado, ma ho deciso..."

Il presidente della Lazio: "Dobbiamo essere tutti protesi a raggiungere gli obiettivi, compresa la tifoseria"
Claudio Lotito, ai microfoni della Rai, dopo la vittoria dei biancocelesti contro il Cagliari nella decima giornata di Serie A, ha allontanato le critiche sulla sua gestione alla Lazio: "Mi scivola tutto addosso, soprattutto quando le critiche non sono costruttive. Io accetto quelle che sono funzionali alla crescita del club. Dobbiamo essere tutti protesi a raggiungere gli obiettivi, compresa la tifoseria. Bisognerebbe chiedere agli interessati perché assumono questi atteggiamenti; probabilmente non sono gradito perché vorrebbero che me ne andassi, ma ho deciso di rimanere e queste contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato nel mio cammino".

Lotito sul caso Milan-Como in Australia  

Poi Lotito mette il focus anche su Milan-Como, prevista a Perth, in Australia: "Mettere in luce il nostro calcio a livello internazionale è positivo per i ricavi, ma poi si scontra con una realtà che purtroppo dimostra che non ha tutto questo appeal economico. Tutti gli esperimenti fatti fino a oggi hanno portato avanti una linea economica che non ha trovato riscontri a livello pratico", sottolinea il numero uno biancoceleste. "Speriamo che con il tempo ci si convinca che organizzarsi in una certa maniera consenta di creare le condizioni per rendere il calcio affidabile, riconosciuto in termini di qualità sportiva e organizzazione strutturale".

 

 

 

