martedì 11 novembre 2025
Il durissimo sfogo di Tommaso Paradiso sulla Lazio: "Siamo verso l'abisso"

Il celebre cantante, noto tifoso biancoceleste, è tornato a farsi sentire pubblicamente tra rabbia e rassegnazione
Carlo Roscito
2 min
Uno sfogo, l'ennesimo di questa stagione. Tommaso Paradiso ha parlato ai microfoni di Radiosei il giorno dopo la sconfitta rimediata dalla Lazio a San Siro. Non è la prima volta che esprime il proprio stato d'animo, un mix di rabbia, frustrazione e rassegnazione: «Sento gente che nonostante sappia tutto e conosca palesemente la gravità della situazione della Lazio, riesce a parlare della squadra e di particolari di campo. Cari laziali, vogliamo accettare tutto questo? Se la risposta è sì, va bene. Ma sappiate che stiamo scendendo». Un messaggio critico nei confronti della società, quello del cantautore di dichiarata fede biancoceleste: «Abbiamo preso coscienza di essere sempre più piccoli e ridimensionati? Ok, stiamo cadendo in basso, stiamo sempre più scendendo, e voi parlate del campo e dei calci d’angolo...». E ancora, un altro passaggio del suo appello accorato: «La nostra realtà è che stiamo cadendo nell’abisso. Se vogliamo vivere per sempre in questo modo, sto con voi. Oppure vogliamo far vedere e mostrare davvero in che condizioni è questa società? Il modello di gestione di Lotito, che per un periodo è andato anche bene, è finito. Ora ci si attacca al Flaminio perché è l’unica speranza che c’è per avere maggiori risorse economiche». Paradiso già a fine settembre, con la Lazio che aveva perso 3 delle prime 4 giornate di campionato, tra cui il derby, aveva confidato la sua delusione: «Vivere un incubo senza fine», erano state le parole scelte, pesanti, per descrivere la situazione. Ieri è tornato a farsi sentire pubblicamente. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

