Rovella punta il Lecce: Sarri lo aspetta dopo la sosta delle nazionali

Sotto esame, sotto sforzo. Rovella pronto al test della sosta : a breve si capirà se la terapia conservativa avrà sortito gli effetti sperati poco più di un mese fa, quando era in ballo anche l'ipotesi dell'intervento chirurgico. Il centrocampista ha scelto la via del riposo e della fisioterapia, riattivando i muscoli con cautela durante il protocollo riabilitativo. Nell'ultimo periodo si è allenato a parte tra palestra, corsa blanda e qualche esercitazione con il pallone. Naturalmente senza caricare. Ora sfrutterà la pausa per tentare il recupero e capire la reazione all'intensità degli allenamenti in gruppo (saranno graduali). Poi pure delle partite. Non sente più dolore, ecco l'aspetto positivo. L'augurio è che le stesse sensazioni vengano confermate anche dopo le fatiche delle vere sgambate svolte con il resto della squadra. Rovella scalpita, punta alla convocazione per la partita con il Lecce in programma il 23 novembre. Può essere il giorno della ripartenza del campionato e del classe 2001.

Il riscontro fisico

Fuori dal derby del 21 settembre, fu costretto al cambio all'intervallo. La pubalgia l'ha frenato nelle prime quattro giornate, a quel punto lo stop è stato necessario. Non riusciva nemmeno a correre. Il problema muscolare è tornato a bussare, l'aveva condizionato nella sua prima stagione in biancoceleste (2023-2024), era rimasto ai box da febbraio ad aprile. Per questo la società spingeva per l'operazione, adesso da cancellare con i responsi fisici. Lo scenario potrà essere scongiurato definitivamente soltanto nelle prossime settimane: Rovella dovrà reggere l'impatto degli allenamenti con i compagni, dei cambi di direzione, dell'aumento dei ritmi sostenuti. Tutto questo garantendo una presenza continua, non un ritorno spot per qualche gara. In caso contrario, l'intervento chirurgico diventerà obbligatorio per risolvere la problematica: i tempi inizialmente previsti, così, si allungherebbero almeno fino all'inizio del 2026.

La voglia matta di Rovella

Gli intenti di Rovella sono chiari: tornare a disposizione con il Lecce, poi strappare una chance nelle sfide con il Milan, ce ne saranno due ravvicinate tra Serie A (29 novembre) e Coppa Italia (4 dicembre). Ai pronostici sulla tabella di marcia deve corrispondere la sentenza del campo. Ieri Sarri ha ritrovato la rosa dopo i due giorni di riposo concessi. Castellanos e Tavares rientreranno con il Lecce. Anche Dele-Bashiru ha smaltito l'infortunio muscolare, però è finito fuori lista. Per Cancellieri ci vogliono ancora due-tre settimane. Sono impegnati con le nazionali Mandas, Marusic, Hysaj, Isaksen, Dia e Zaccagni.