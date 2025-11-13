Il backstage Lazio per la foto ufficiale: Guendouzi disturba Cataldi, Marusic interrompe tutto

La Lazio ha pubblicato sul suo canale YouTube il backstage della foto ufficiale. Nel video vengono raccontati con dovizia di particolari tutti gli attimi che hanno preceduto lo scatto. Tra risate, battute, scherzi, i calciatori di Maurizio Sarri (che osservava con attenzione) si sono prestati alla foto di rito. Presenti per lo scatto anche tutti i calciatori che attualmente sono ancora out per infortunio: da Rovella a Guendouzi, passando per Nuno Tavares e Cancellieri.

Scherzi e risate a Formello

Nel filmato si vede Guendouzi stuzzicare Cataldi (che era seduto di fianco a lui e che teneva a stento le risate): il francese dà una piccola gomitata al braccio del compagno per disturbarlo poco prima dello scatto. Il centrocampista romano accenna una smorfia e prova a trattenere le risate. Marusic, invece, interrompe tutto all'improvviso perché non riesce a tenere gli occhi aperti per troppi secondi, suscitando l'ilarità generale. Anche Patric si prende la scena attaccandosi sul petto il cartello che indicava il nome di Lazzari. Significativo, poi, l'abbraccio tra Isaksen e Cancellieri. I due, spesso in ballottaggio per una maglia da titolare, hanno dato vita ad un momento significativo.