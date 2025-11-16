Corriere dello Sport.it
Lazio, Rovella si opera: tempi di recupero e come cambia la rosa di Sarri

Il classe 2001 ha scelto di andare sotto i ferri per risolvere il problema della pubalgia: i dettagli
2 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

La Lazio deve fare i conti con un’altra tegola. Dopo i numerosi problemi fisici che hanno segnato l’avvio di stagione, Maurizio Sarri perde nuovamente un pezzo importante del suo centrocampo: Nicolò Rovella sarà costretto a operarsi per risolvere la pubalgia che lo tormenta da settimane.

Lazio, Rovella fermo dal derby: si opera

Il giocatore si era fermato dopo il derby del 21 settembre contro la Roma e, da allora, lo staff medico biancoceleste aveva provato a gestire il problema con un percorso conservativo.

I tempi di recupero

La risposta, però, non è stata quella sperata. Ora per il classe 2001 resta soltanto l’opzione chirurgica, che lo terrà fuori per circa 40-45 giorni. Il suo ritorno in campo è stimato per gennaio, salvo complicazioni. Una situazione che potrebbe spingere la Lazio a intervenire nuovamente sulla lista Serie A. Sarebbe la seconda modifica stagionale, dopo quella effettuata a fine settembre. Tra le ipotesi al vaglio del club c’è il reinserimento di Fisayo Dele-Bashiru, inizialmente escluso proprio dopo il derby per fare posto a Basic.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serie A, la classificaLotito fa benedire Formello

