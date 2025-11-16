Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Rovella spiega la scelta dell'operazione: "Sto già facendo il conto alla rovescia per tornare"

Il centrocampista della Lazio ha rivelato la decisione sul suo profilo Instagram: "Il dolore è tornato", il messaggio
2 min
Rovella Lazio operazione
Nicolò Rovella non ce la fa. Il centrocampista della Lazio è costretto a sottoporsi a un intervento chirurigico per risolvere la pubalgia che lo perseguita da settimane. L'ennesima assenza per Maurizio Sarri che dovrà fare a meno del perno del centrocampo per circa 40-45 giorni. Rovella si era fermato dopo il derby contro la Roma e da allora lo staff medico aveva provato a gestire il problema con un percorso conservativo, che però non è bastato. Sul suo profilo Instagram, con una storia, ha spiegato la sua decisione: "Purtroppo ora sono costretto a operarmi. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è che dopo il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e insieme abbiamo deciso di optare per una terapia conservativa".

Rovella si deve operare: "Il dolore è tornato"

Rovella prosegue: "In molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero. Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente. Purtroppo però il dolore è tornato e, a questo punto, diventa necessaria l’operazione. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma sto facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto. Sempre FORZA LAZIO".

Tutte le news di Lazio

