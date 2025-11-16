Rovella spiega la scelta dell'operazione: "Sto già facendo il conto alla rovescia per tornare"

Nicolò Rovella non ce la fa. Il centrocampista della Lazio è costretto a sottoporsi a un intervento chirurigico per risolvere la pubalgia che lo perseguita da settimane. L'ennesima assenza per Maurizio Sarri che dovrà fare a meno del perno del centrocampo per circa 40-45 giorni. Rovella si era fermato dopo il derby contro la Roma e da allora lo staff medico aveva provato a gestire il problema con un percorso conservativo, che però non è bastato. Sul suo profilo Instagram, con una storia, ha spiegato la sua decisione: "Purtroppo ora sono costretto a operarmi. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto. La sola verità è che dopo il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e insieme abbiamo deciso di optare per una terapia conservativa".