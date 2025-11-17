Lazio, il rebus Gila e il caso rinnovi

ROMA - Gila è uno dei grandi rebus del mercato di gennaio. Senza rinnovo, con la scadenza nel 2027, inizia ad essere un obiettivo invogliante. L’Inter può sfruttare il canale aperto con il manager di Lautaro, lo stesso del difensore spagnolo. Ma a gennaio, per strapparlo a Lotito, servono ricche offerte. Sarri conta sulla sua permanenza, non può smontare la squadra, va ricostruita a partire dal mercato invernale. Gila non ha mai fatto capricci. Superato gennaio, i rischi aumenteranno per la Lazio. I rinnovi, se il mercato sarà confermato a saldo zero, non potranno essere chiusi riconoscendo aumenti, solo alle stesse cifre. C’è una sola possibilità per evitare questo limite: l’utilizzo di ricavi provenienti da cessioni per chiudere nuovi contratti. E’ una decisione che spetta alla Lazio. Nel caso di mercato aperto, rinnovi sottoscrivibili, ma stando attenti a non sforare i parametri che determineranno, a partire da marzo, il mercato estivo.