giovedì 20 novembre 2025
Rovella operato, ecco quando potrà tornare in campo con la Lazio

Il centrocampista fra qualche giorno inizierà il percorso riabilitativo: ecco quando potrà essere nuovamente a disposizione del tecnico Sarri
ROMA - Una stagione tormentata dagli infortuni, una soluzione risolutiva per tornare a disposizione del tecnico Sarri quanto prima. Nel pomeriggio di oggi il centrocampista della Lazio e della Nazionale Nicolò Rovella si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere in via definitiva il problema di pubalgia. Nei prossimi giorni il mediano laziale inizierà il percorso riabilitativo che dovrebbe consentirgli di tornare in campo entro due mesi. 

Rovella, il comunicato della Lazio

“Questo pomeriggio - si legge nella nota ufficiale della Lazio - il tesserato Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative. L’operazione è perfettamente riuscita. L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile”.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

