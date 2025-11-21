Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
La Lazio arriva in Nba: sfila con la maglia del '99-00 e scatena i tifosi sui social, ecco chi è

La Lazio arriva in Nba: sfila con la maglia del '99-00 e scatena i tifosi sui social, ecco chi è

Nel pre partita di una gara di basket, la stella dei Pacers è arrivata al palazzetto dello sport indossando una divisa storica dei biancocelesti
Lazio

Lazio

"Invitiamolo allo stadio Olimpico il prima possibile". Molti tifosi laziali sui social stanno chiedendo al club biancoceleste di invitare a Roma Pascal Siakam, stella dei Pacers, che prima della sfida con gli Charlotte Hornets, diputata lo scorso 19 novembre, si è presentato al palazzetto dello sport indossando una maglia storica del club romano.

La maglia indossata da Siakam nell'anno dello scudetto

Nello specifico Siakam sfoggiava la seconda maglia utilizzata dai biancocelesti nella stagione 98-99 (chiusa con il secondo posto in campionato e con la vittoria della Coppa delle Coppe) e nella prima parte della stagione 99-00, che terminò con la vittoria dello scudetto. Da gennaio, in concomitanza con i festeggiamenti del centenario del club, la Lazio cambiò divisa. La foto di Siakam con la maglia nera e celeste sponsorizzata Cirio, pubblicata anche sul profilo Instagram ufficiale dei Pacers, ha fatto inevitabilmente il giro del web, ricondivisa da moltissimi tifosi della Lazio, letteralmente sorpresi positivamente dalla scelta stilistica dell'ala grande camerunese. In effetti, oggi quella divisa ha un fascino vintage riconosciuto anche a livello internazionale. E chissà che la Lazio non inviti davvero il giocatore in futuro all'Olimpico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

