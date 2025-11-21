Dalla Lazio: "Il caso nipote Paparelli strumentalizzato". E nasce l'iniziativa sulle maglie

Cosa dice la Lazio

Dalla Lazio, inoltre, arriva forte la convinzione "di voler rinnovare il profondo rispetto per la memoria di Vincenzo Paparelli e l'affetto per tutta la sua famiglia, dimostrato negli anni, assumendo l'impegno di trasmettere alle generazioni successive la gravità del tragico avvenimento e la necessità di non dimenticare mai. Qualsiasi insinuazione intenta a dimostrare il contrario è quindi respinta con fermezza. La nipote di Vincenzo, Giulia - così come suo figlio Gabriele - ha trovato presso lo Stadio Olimpico e presso il centro sportivo di Formello le porte sempre aperte, come è sempre stato, fuori da ogni polemica e da ogni strumentalizzazione. Se una parte del tifo ha deciso in questo momento di prendere le distanze, la Società ne prende atto con rispetto, ma non accetta che un tema così delicato venga usato per dividere o per mettere in discussione ciò che unisce da sempre la comunità laziale: la memoria, il rispetto e il dolore condiviso per Vincenzo. Le iniziative della S.S.Lazio in questi anni non solo hanno voluto celebrare e onorare la storia e i grandi avvenimenti che hanno caratterizzato 125 anni di storia sul campo di calcio, ma si sono sempre di più indirizzate anche fuori dal rettangolo verde per divulgare, sostenere e farsi partecipe di messaggi sociali di fondamentale valore per un club che si fregia del suo ruolo di Ente Morale".