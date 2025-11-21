Dalla Lazio: "Il caso nipote Paparelli strumentalizzato". E nasce l'iniziativa sulle maglie
La protesta della Curva Nord, la presentazione della nuova aquila, la lotta contro la violenza sulle donne e il tema delicatissimo della memoria di Vincenzo Paparelli: c'è tutto questo dentro Lazio-Lecce di domenica 23 novembre. Un calderone di emozioni e scenari che renderanno per Sarri e la Lazio ancora più carica di significato una partita che vale tanto per la classifica.
Il caso nipote Paparelli prima di Lazio-Lecce
Ma andiamo con ordine, la protesta dicevamo, che si connette con il ricordo di Vincenzo Paparelli. Il tifo organizzato della Curva Nord biancoceleste lascerà il settore più caldo dello stadio vuoto e sciopererà contro la scelta della società di non fare entrare in campo la nipote di Vincenzo Paparelli, Giulia, per la scenografia prima della partita. In realtà, fonti vicine alla Lazio fanno sapere che c'è stata una strumentalizzazione della vicenda, puntualizzando che, a causa del "clima non sereno e della delicatezza del momento nei rapporti con una parte della tifoseria, il club non ha voluto procedere sulla richiesta avanzata da parte di alcuni rappresentanti della tifoseria". Una richiesta, quindi, che non sarebbe mai stata espressa direttamente dalla famiglia Paparelli. La Lazio fa sapere che "la circostanza avrebbe potuto generare ulteriori tensioni o essere prestata a polemiche. Una scelta fatta con senso di responsabilità, esclusivamente per evitare fraintendimenti e non certo per mancanza di rispetto verso la famiglia Paparelli, che è stata accolta in modo concordato in tribuna Autorità con tutto il rispetto e la considerazione che ha sempre meritato".
Cosa dice la Lazio
Dalla Lazio, inoltre, arriva forte la convinzione "di voler rinnovare il profondo rispetto per la memoria di Vincenzo Paparelli e l'affetto per tutta la sua famiglia, dimostrato negli anni, assumendo l'impegno di trasmettere alle generazioni successive la gravità del tragico avvenimento e la necessità di non dimenticare mai. Qualsiasi insinuazione intenta a dimostrare il contrario è quindi respinta con fermezza. La nipote di Vincenzo, Giulia - così come suo figlio Gabriele - ha trovato presso lo Stadio Olimpico e presso il centro sportivo di Formello le porte sempre aperte, come è sempre stato, fuori da ogni polemica e da ogni strumentalizzazione. Se una parte del tifo ha deciso in questo momento di prendere le distanze, la Società ne prende atto con rispetto, ma non accetta che un tema così delicato venga usato per dividere o per mettere in discussione ciò che unisce da sempre la comunità laziale: la memoria, il rispetto e il dolore condiviso per Vincenzo. Le iniziative della S.S.Lazio in questi anni non solo hanno voluto celebrare e onorare la storia e i grandi avvenimenti che hanno caratterizzato 125 anni di storia sul campo di calcio, ma si sono sempre di più indirizzate anche fuori dal rettangolo verde per divulgare, sostenere e farsi partecipe di messaggi sociali di fondamentale valore per un club che si fregia del suo ruolo di Ente Morale".
La nuova aquila e il gesto contro la violenza sulle donne
Questo clima di tensione e protesta si inserisce anche la presentazione della nuova aquila biancoceleste, che sostituirà Olympia. Fino al 22 dicembre i tifosi della Lazio, tramite i canali ufficiali del club, potranno votare il nome da assegnare all'aquila. Spoiler: è in netto vantaggio "Flaminia". Non solo: la Serie A, su grossa spinta proprio della Lazio, ha accettato di consentire ai giocatori protagonisti del nostro campionato di scendere in campo portando sulle spalle il nome di una donna che rappresenta un ruolo unico nella propria vita nella giornata contro la violenza sulle donne. Per esempio, Danilo Cataldi indosserà la sua 32 con "Elisa" scritto sulle spalle, il nome di sua moglie.
La protesta della Curva Nord, la presentazione della nuova aquila, la lotta contro la violenza sulle donne e il tema delicatissimo della memoria di Vincenzo Paparelli: c'è tutto questo dentro Lazio-Lecce di domenica 23 novembre. Un calderone di emozioni e scenari che renderanno per Sarri e la Lazio ancora più carica di significato una partita che vale tanto per la classifica.
Il caso nipote Paparelli prima di Lazio-Lecce
Ma andiamo con ordine, la protesta dicevamo, che si connette con il ricordo di Vincenzo Paparelli. Il tifo organizzato della Curva Nord biancoceleste lascerà il settore più caldo dello stadio vuoto e sciopererà contro la scelta della società di non fare entrare in campo la nipote di Vincenzo Paparelli, Giulia, per la scenografia prima della partita. In realtà, fonti vicine alla Lazio fanno sapere che c'è stata una strumentalizzazione della vicenda, puntualizzando che, a causa del "clima non sereno e della delicatezza del momento nei rapporti con una parte della tifoseria, il club non ha voluto procedere sulla richiesta avanzata da parte di alcuni rappresentanti della tifoseria". Una richiesta, quindi, che non sarebbe mai stata espressa direttamente dalla famiglia Paparelli. La Lazio fa sapere che "la circostanza avrebbe potuto generare ulteriori tensioni o essere prestata a polemiche. Una scelta fatta con senso di responsabilità, esclusivamente per evitare fraintendimenti e non certo per mancanza di rispetto verso la famiglia Paparelli, che è stata accolta in modo concordato in tribuna Autorità con tutto il rispetto e la considerazione che ha sempre meritato".