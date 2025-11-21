Basic: "Per Sarri Lazio-Lecce è come una finale di Champions"

"Sarri ci ha detto più volte che la partita contro il Lecce sarà importante come se fosse una finale di Champions League. Per questo daremo tutto per vincere". Così Toma Basic a due giorni da Lazio-Lecce, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Il centrocampista croato ha spiegato: "Abbiamo sfruttato la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Vogliamo rialzarci dopo la sconfitta con l'Inter. Mancano ancora tante partite, presto, però, arriverà il momento decisivo che metterà in palio punti cruciali. Le prossime gare diranno molto e dovremo prepararle bene".