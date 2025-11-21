Basic: "Per Sarri Lazio-Lecce è come una finale di Champions"
"Sarri ci ha detto più volte che la partita contro il Lecce sarà importante come se fosse una finale di Champions League. Per questo daremo tutto per vincere". Così Toma Basic a due giorni da Lazio-Lecce, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. Il centrocampista croato ha spiegato: "Abbiamo sfruttato la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Vogliamo rialzarci dopo la sconfitta con l'Inter. Mancano ancora tante partite, presto, però, arriverà il momento decisivo che metterà in palio punti cruciali. Le prossime gare diranno molto e dovremo prepararle bene".
Basic: "Serata speciale contro la Juve"
Attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste, Basic ha poi parlato del suo avvio di stagione: "C'è sempre modo per crescere e migliorare con il tempo. Sicuramente il mio momento più bello finora rimane la partita contro la Juventus, vinta proprio grazie al mio gol. Una serata semplicemente speciale".
Basic, la Croazia e il Mondiale: "La priorità è fare bene con la Lazio"
Infine, Basic ha aggiunto e concluso: "Ho molta più esperienza rispetto a quando sono arrivato alla Lazio nel 2021, un aspetto fondamentale per fare sempre di più. Io al Mondiale? In questo momento la mia priorità è solo fare bene con la Lazio, però so che se continuerò a giocare con continuità potrebbe nascere un'opportunità anche in chiave Mondiale. Ovviamente non dipenderà soltanto da me, io posso solo continuare a lavorare duramente ogni giorno".