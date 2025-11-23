Contestazione Lazio, ma cosa c’entra la squadra?

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Chissà se andrà a buon fine, ma se così sarà dovremmo togliere quell’aggettivo. Perché uno dei criteri di ogni manifestazione dovrebbe essere quello di non danneggiare soggetti terzi, figuriamoci poi se questi rappresentano addirittura coloro ai quali i manifestanti dovrebbero rivolgere il proprio affetto. Chiarisco. L’ultima, enorme gaffe di Lotito riguarda il divieto alla nipote di Vincenzo Paparelli di entrare in campo per ric
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS