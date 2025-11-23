Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sarri non ha dubbi: "Si è vista una buona Lazio, ma sono un po' triste perché..."

Le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti dopo la vittoria sul Lecce all'Olimpico
2 min
TagsSarriLazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Maurizio Sarri ha analizzato con soddisfazione il successo della sua Lazio contro il Lecce. L’allenatore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-0 all’Olimpico, ha evidenziato la qualità della prestazione offerta dai suoi nella prima parte di gara: "Si è vista una buona Lazio soprattutto nella prima ora. È stato un peccato essere sull'1-0 in quel momento perché il risultato poteva essere più largo. Siamo stati a rischio fino alla fine in una partita in cui abbiamo fatto bene, con tante palle gol, in cui abbiamo rischiato pochissimo e che sembrava di averla sempre in mano".

Le parole di Sarri dopo Lazio-Lecce

Sul tema degli obiettivi stagionali, il tecnico ha smorzato gli entusiasmi ribadendo la linea già espressa in passato: "Noi siamo stati chiari fin dall'inizio, l'obiettivo è vedere se a fine anno avremo 7/8 giocatori pronti da inserire in una squadra che abbia ambizioni europee. Non è che possiamo cambiare obiettivi in base all'ultimo risultato. Abbiamo attraversato cinque mesi di difficoltà indicibili, i ragazzi sono stati bravi a crescere lo stesso senza porsi alibi. Bisogna essere contenti della crescita e del risultato, anche se stasera un po' di tristezza nel vedere la curva vuota io ce l'ho".

Il commento su Toma Basic

Sarri ha dedicato infine un passaggio a Toma Basic, protagonista di un sorprendente rilancio: "Quando è arrivato in Italia ha fatto un po' di fatica. Probabilmente le responsabilità sono di tutti, non solo di una parte. Si è spento, ha dato l'impressione di aver bisogno di cambiare aria. Invece, quando l'avventura alla Lazio sembrava alla fine è tornato fuori in maniera prepotente e inaspettata, ora per noi è fondamentale".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS