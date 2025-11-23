Sarri non ha dubbi: "Si è vista una buona Lazio, ma sono un po' triste perché..."
Maurizio Sarri ha analizzato con soddisfazione il successo della sua Lazio contro il Lecce. L’allenatore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-0 all’Olimpico, ha evidenziato la qualità della prestazione offerta dai suoi nella prima parte di gara: "Si è vista una buona Lazio soprattutto nella prima ora. È stato un peccato essere sull'1-0 in quel momento perché il risultato poteva essere più largo. Siamo stati a rischio fino alla fine in una partita in cui abbiamo fatto bene, con tante palle gol, in cui abbiamo rischiato pochissimo e che sembrava di averla sempre in mano".
Le parole di Sarri dopo Lazio-Lecce
Sul tema degli obiettivi stagionali, il tecnico ha smorzato gli entusiasmi ribadendo la linea già espressa in passato: "Noi siamo stati chiari fin dall'inizio, l'obiettivo è vedere se a fine anno avremo 7/8 giocatori pronti da inserire in una squadra che abbia ambizioni europee. Non è che possiamo cambiare obiettivi in base all'ultimo risultato. Abbiamo attraversato cinque mesi di difficoltà indicibili, i ragazzi sono stati bravi a crescere lo stesso senza porsi alibi. Bisogna essere contenti della crescita e del risultato, anche se stasera un po' di tristezza nel vedere la curva vuota io ce l'ho".
Il commento su Toma Basic
Sarri ha dedicato infine un passaggio a Toma Basic, protagonista di un sorprendente rilancio: "Quando è arrivato in Italia ha fatto un po' di fatica. Probabilmente le responsabilità sono di tutti, non solo di una parte. Si è spento, ha dato l'impressione di aver bisogno di cambiare aria. Invece, quando l'avventura alla Lazio sembrava alla fine è tornato fuori in maniera prepotente e inaspettata, ora per noi è fondamentale".