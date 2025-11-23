Sarri non ha dubbi: "Si è vista una buona Lazio, ma sono un po' triste perché..."

Maurizio Sarri ha analizzato con soddisfazione il successo della sua Lazio contro il Lecce . L’allenatore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-0 all’Olimpico, ha evidenziato la qualità della prestazione offerta dai suoi nella prima parte di gara: " Si è vista una buona Lazio soprattutto nella prima ora . È stato un peccato essere sull'1-0 in quel momento perché il risultato poteva essere più largo. Siamo stati a rischio fino alla fine in una partita in cui abbiamo fatto bene, con tante palle gol, in cui abbiamo rischiato pochissimo e che sembrava di averla sempre in mano".

Le parole di Sarri dopo Lazio-Lecce

Sul tema degli obiettivi stagionali, il tecnico ha smorzato gli entusiasmi ribadendo la linea già espressa in passato: "Noi siamo stati chiari fin dall'inizio, l'obiettivo è vedere se a fine anno avremo 7/8 giocatori pronti da inserire in una squadra che abbia ambizioni europee. Non è che possiamo cambiare obiettivi in base all'ultimo risultato. Abbiamo attraversato cinque mesi di difficoltà indicibili, i ragazzi sono stati bravi a crescere lo stesso senza porsi alibi. Bisogna essere contenti della crescita e del risultato, anche se stasera un po' di tristezza nel vedere la curva vuota io ce l'ho".

Il commento su Toma Basic

Sarri ha dedicato infine un passaggio a Toma Basic, protagonista di un sorprendente rilancio: "Quando è arrivato in Italia ha fatto un po' di fatica. Probabilmente le responsabilità sono di tutti, non solo di una parte. Si è spento, ha dato l'impressione di aver bisogno di cambiare aria. Invece, quando l'avventura alla Lazio sembrava alla fine è tornato fuori in maniera prepotente e inaspettata, ora per noi è fondamentale".