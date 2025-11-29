Ilic e Noslin dicono sí: il mercato della Lazio a gennaio si accende

ROMA - Ilic da Sarri, Noslin da Baroni. Fosse per la Lazio e per Mau lo scambio sarebbe già chiuso. Serve l’ok definitivo del Toro. I due allenatori hanno valutato l’operazione, le due società hanno avuto contatti, i giocatori sono disponibili. I presupposti per chiudere ci sono, servono approfondimenti. Sarri aveva puntato Ilic in passato, giocava ancora nel Verona. A Verona, Baroni, ha lanciato Noslin, poi riabbracciato a Roma. L’impatto dell’olandese è stato deludente, il primo anno in biancoceleste fallimentare nonostante qualche lampo. Lo stesso Baroni a un certo punto l’ha tenuto ai margini. Solo lui può riprovare a rilanciarlo, da qui la valutazione di portarlo a Torino. Siamo nella fase esplorativa, si entrerà nel vivo a dicembre se saranno caduti tutti i dubbi dei granata. Lo scambio fino a giugno è attuabile perché Ilic e Noslin hanno un ingaggio simile: il primo da 1,6 milioni, il secondo da 1,5. I soldi spesi per acquistarli sono paragonabili: poco più di 16 milioni Noslin, circa 15 Ilic. Il riscatto può fissarsi a queste cifre. Più che una questione economica è tecnica. Noslin non gioca con Sarri, era in uscita prima del gol al Lecce e vi è rimasto. Ilic è stato rilanciato da Baroni di recente, prima dello stop con la Serbia, è finito ko per un infortunio ad un ginocchio. Sarà pronto entro dieci giorni. Il gol di Noslin è servito al giocatore per scuotersi e alla Lazio per rimetterlo in vetrina. Non giocando era difficilmente vendibile. In estate ha ricevuto sondaggi dall’Olanda, se non si concretizzerà il passaggio al Toro la pista che porta in Eredivisie potrebbe riscaldarsi.