Fabiani: "Insigne alla Lazio? Non lo dico neanche sotto tortura"

" Insigne ? Come diceva un mio vecchio maestro: non lo dico neanche sotto tortura, non lo dico neanche a mio figlio chi ho in mente. Insigne va inquadrato nella logica degli over. Bisogna fare valutazoni. Vedremo quali sono gli spazi di manovra per gli over durante il mercato". Così il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ai microfoni di Dazn, prima di Milan-Lazio .

Fabiani: "Cercheremo di trattenere in tutti i modi i pezzi migliori, come voluto da Sarri"

Fabiani ha poi aggiunto: "Durante la sosta per le nazionali abbiamo avuto un lungo colloquio con il presidente, con il mister. Abbiamo fatto delle valutazioni circa il discorso del mercato di gennaio, chiedendo a Sarri quali sono i ruoli più funzionali per dare più impulso a un progetto nuovo. Il calcio si fa con i soldi e con le idee: il presidente ci ha rassicurato riguardo il poter fare il mercato. Cercheremo di trattenere in tutti i modi i pezzi migliori, come voluto da Sarri. Altrimenti andremo in controtendenza con quanto detto, che è di partire da zero per arrivare in due, tre anni ai livelli che ci competono. Dico ai tifosi di stare tranquilli: lavoriamo sotto traccia per il bene della Lazio".

Stadio Flaminio di proprietà della Lazio, Fabiani: "Sogno che si potrà realizzare"

A Sky, Fabiani ha invece parlato dello stadio Flamino: “Per il Flaminio la società sta lavorando da tempo. Un club come la Lazio non può non avere un impianto di proprietà. Ci sono delle interlocuzioni con il Comune di Roma, secondo me questo sogno si potrà davvero realizzare".