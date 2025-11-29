Corriere dello Sport.it
Lazio in silenzio stampa dopo la sconfitta a San Siro con il Milan: il motivo

Nessun tesserato del club biancoceleste ha parlato al termine della partita contro i rossoneri, valida per la tredicesima giornata di Serie A
2 min
Lazio

Lazio

Lazio in silenzio stampa al termine della sfida a San Siro contro il Milan, persa con il finale di 1-0 (gol di Leao al 51'). Non c'è una motivazione ufficiale rispetto alla scelta di non parlare alla fine della partita (nel pregara i tesserati biancocelesti si sono presentati davanti a microfoni e taccuini), ma è verosimile che dopo la caotica conclusione del match si sia preferito, innanzitutto, evitare i commenti a caldo.

Lazio, proteste per il rigore non concesso contro il Milan

Zaccagni e i giocatori biancocelesti hanno a lungo protestato anche dopo il fischio finale per la decisione dell'arbitro Collu di non concedere un calcio di rigore, sullo scadere del recupero, per un tocco di braccio fuori sagoma di Pavlovic su girata di Romagnoli. Il direttore di gara lo ha negato perché ha ravvisato un fallo precedente sul difensore del Milan. Una spiegazione che non ha reso il clima meno incadescente. L'atmosfersa tesa ha così, probabilmente, fatto propendere per la decisione della Lazio di non analizzare quanto accaduto in diretta.

