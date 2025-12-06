Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Live
Marusic: "Laziale per sempre. Spero di giocare ancora tante gare con questa maglia"

Il terzino montenegrino verso la sfida con il Bologna: "Gara fondamentale. Emozionante trovare Immobile da avversario"
3 min
"La vittoria contro il Milan ha regalato entusiasmo a tutta la squadra". Così Adam Marusic, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha voluto parlare di ciò che ha lasciato la vittoria della Lazio in Coppa Italia. Adesso per i biancocelesti è in programma la sfida al Bologna: "Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita ma è fondamentale, vogliamo un grande risultato per scalare posizioni in classifica e avvicinarci ai posti che valgono un posto in Europa".

Marusic: "Immobile persona d'oro. Io biancoceleste per sempre"

"Contro il Bologna sarà una gara difficile, sono una squadra che gioca molto bene da tre anni: non dobbiamo sottovalutarli, ha tanti calciatori forti e di qualita. Noi però giochiamo davanti ai nostri tifosi, dovremo dare tutto per vincere". La sfida contro i rossoblù rappresenta anche il ritorno all'Olimpico di Ciro Immobile. Marusic ha commentato a riguardo: "Lo rivedrò con grande piacere. Abbiamo passato degli anni bellissimi, giocando tante partite insieme. Ciro è una persona d'oro, un attaccante straordinario: anche per lui sará un'emozione particolare tornare da avversario". E rimanend in tema di ex, il terzino montenegrino ha detto la sua sulla presenza di Milinkovic-Savic sugli spalti per la sfida contro il Milan: "Sergej è tornato in Italia qualche giorno prima della partita, ci siamo salutati. Mi ha emozionato vederlo con Radu tra i tifosi: non è un caso quando dico che la Lazio ti entra nel cuore. Anche io rimarrò un tifoso biancoceleste per sempre. Sono orgoglioso di aver giocato così tante partite in Serie A e spero di poterne vivere ancora molte con questa maglia". A questo riguardo, il direttore sportivo Fabiani è attualmente al lavoro per il rinnovo di contratto del terzino

