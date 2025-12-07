Lazio-Bologna, emozioni forti: Immobile commosso per l'omaggio della Nord, poi il ricordo di Mihajlovic

ROMA - Emozione e amarcord per Ciro Immobile, tornato a incrociare la Lazio, stavolta da avversario, dopo 8 stagioni felici e ricche di gol in biancoceleste tra il 2016 e il 2024. Il bomber napoletano è stato omaggiato dai tifosi laziali allo Stadio Olimpico di Roma, poco prima dell'inizio della partita tra la Lazio e il suo Bologna: Immobile si è commosso per i cori e gli applausi della Curva Nord, mentre alcuni tifosi biancocelesti gli hanno donato una sciarpa e un cappellino.