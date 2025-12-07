Lazio-Bologna, emozioni forti: Immobile commosso per l'omaggio della Nord, poi il ricordo di Mihajlovic
Emozione e amarcord per Ciro Immobile, tornato a incrociare la Lazio, stavolta da avversario, dopo 8 stagioni felici e ricche di gol in biancoceleste tra il 2016 e il 2024. Il bomber napoletano è stato omaggiato dai tifosi laziali allo Stadio Olimpico di Roma, poco prima dell'inizio della partita tra la Lazio e il suo Bologna: Immobile si è commosso per i cori e gli applausi della Curva Nord, mentre alcuni tifosi biancocelesti gli hanno donato una sciarpa e un cappellino.
Lo striscione per Ciro e il ricordo di Mihajlovic
Sugli spalti della Curva Nord è stato issato anche uno striscione per l'attaccante, che ha iniziato il match in panchina tra i rincalzi del Bologna: "Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia" è il messaggio dei tifosi laziali. Subito dopo è arrivato l'omaggio della società di Lotito che gli ha consegnato, attraverso il capitano Mattia Zaccagni, una maglia incorniciata. Poi i due si sono rivolti verso la Curva Nord a raccogliere un ultimo applauso prima di rientrare negli spogliatoi. Immobile era alla prima da avversario della Lazio, dopo una stagione in Turchia nel Besiktas. Prima del match, inoltre, è stato ricordato anche Sinisa Mihajlovic, ex giocatore serbo della Lazio ed ex allenatore del Bologna, con uno striscione dell'Admo (Associazione donatori midollo osseo) a bordo campo, tenuto da tutta la famiglia a poco più di una settimana dall'anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 16 dicembre 2022.