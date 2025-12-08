Immobile, ritorno all'Olimpico da avversario della Lazio: l'omaggio è virale

Il ritorno da Ciro Immobile all'Olimpico, da avversario della Lazio , è stato celebrato ampiamente prima della sfida tra i biancocelesti e il Bologna, terminata 1-1 , valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Mattia Zaccagni ha consegnato una maglia incorniciata all'ex capitano e numero 17 della Lazio per rendere omaggio a un'icona: 207 gol e 55 gli assist, in 340 presenze, totalizzati in otto anni da Immobile.

Maglia celebrativa a Immobile: centinaia di migliaia di like sui social

Centinaia di migliaia i like per la foto della consegna della maglia. Un'iniziativa fortemente voluta dalla società, che ha curato nei minimi dettagli quella che è stata una vera e propria cerimonia. Immobile è tornato sotto la Curva Nord prima del riscaldamento, si è commosso; poi ha ricevuto la maglia da Zaccagni: una sorta di passaggio di consegne. Infine, la voce dello speaker ufficiale ha scatenato una standing ovation.

"Ciro", il ritorno da simbolo e leggenda della Lazio

Suo il consueto invito a chiamare ''Ciro'': l'Olimpico si è ricompattato in una sola voce, pregna di riconoscenza e amore verso l'uomo e il calciatore. Un'accoglienza calorosa, affettuosa, sentita nei confronti di un vero e proprio simbolo della Lazio, che con la Lazio ha scritto le pagine più belle ed esaltanti della sua carriera.