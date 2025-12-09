Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lazio, stop Isaksen: c'è lesione. Il comunicato ufficiale

Lazio, stop Isaksen: c'è lesione. Il comunicato ufficiale

L'attaccante danese si è fermato per infortunio nel corso della sfida con il Bologna
1 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Il gol e poi lo stop. La gara di Gustav Isaksen contro il Bologna è durata solo 45': l'attaccante danese, che aveva sbloccato il risultato con un tap-in vincente, ribadendo in rete una corta respinta di Ravaglia dopo un tentativo di Zaccagni, è rimasto negli spogliatoi durante l'intervallo. Oggi si è sottoposto alle visite strumentali, che hanno evidenziato una "lesione di basso grado a carico dell'adduttore sinistro". Il calciatore rischia di rientrare solo nel 2026 (prima della fine dell'anno solare la Lazio affronterà Parma, Cremonese e Udinese).

Le condizioni di Isaksen: il comunicato della Lazio

"Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Gustav Isaksen, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Gila, un turno di stopLazio, il cuore non basta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS