Lazio, stop Isaksen: c'è lesione. Il comunicato ufficiale

Il gol e poi lo stop. La gara di Gustav Isaksen contro il Bologna è durata solo 45': l'attaccante danese, che aveva sbloccato il risultato con un tap-in vincente, ribadendo in rete una corta respinta di Ravaglia dopo un tentativo di Zaccagni, è rimasto negli spogliatoi durante l'intervallo. Oggi si è sottoposto alle visite strumentali, che hanno evidenziato una "lesione di basso grado a carico dell'adduttore sinistro". Il calciatore rischia di rientrare solo nel 2026 (prima della fine dell'anno solare la Lazio affronterà Parma, Cremonese e Udinese).