Lazio, una ricorsa da sostenere

Dal 19 settembre in poi la Lazio si è scrollata di dosso paure e incertezze e ha cominciato a giocare come se viaggiasse nei vagoni di testa. La sconfitta nel derby e il 3-0 in casa del Genoa hanno segnato il confine fra una partenza da lumaca a un galoppo da puledrino. E’ evidente che Sarri aveva bisogno di un po’ di tempo per assestare un organico senza iniezioni di Gerovital e la memoria un po’ annebbiata. I