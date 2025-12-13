Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
Lazio, i convocati di Sarri per il Parma: tre gli assenti

Il club biancoceleste ha diramato l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta emiliana: fischio d'inizio alle ore 18
In vista del calcio d'inizio di Parma-Lazio, sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, il club biancoceleste ha diramato l'elenco dei calciatori convocati da Maurizio Sarri per la trasfera emiliana. Si gioca oggi alle ore 18 allo stadio "Tardini".

Lazio, i convocati di Sarri per la sfida con il Parma

Come previsto, nella lista non compaiono i nomi degli infortunati Isaksen e Rovella, oltre allo squalificato Gila. Per l'esterno danese, gli esami strumentali hanno evidenziato in settimana una lesione di basso grado all'adduttore sinistro, chiudendo anzitempo il suo 2025.

Ecco l'elenco dei convocati di Maurizio Sarri per Parma-Lazio:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel.

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Provstgaard, Lazzari, Marusic.

Centrocampisti: Vecino, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Dia, Cancellieri.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

