giovedì 18 dicembre 2025
La Lazio e il 'Regalo Sospeso': Basic, Isaksen e Farcomeni partecipano all'iniziativa Unicef-Clementoni

La Lazio e il 'Regalo Sospeso': Basic, Isaksen e Farcomeni partecipano all'iniziativa Unicef-Clementoni

I giocatori biancocelesti hanno consegnato dei cofanetti regalo ai bambini ospiti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I di Roma: i dettagli
3 min
TagsLazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Oggi (giovedì 18 dicembre) a Roma, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I, l’UNICEF Italia e Clementoni hanno consegnato i kit del “Regalo sospeso” ai bambini ospiti della struttura. Alla consegna hanno partecipato i giocatori della S.S. Lazio Toma Bašić, Gustav Isaksen e Valerio Farcomeni come testimonial d’eccezione.

Il Regalo sospeso è un’iniziativa realizzata dall’UNICEF in collaborazione con Clementoni a favore di 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in tutta Italia.

A Roma, Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, David Santodonato, Presidente del Comitato UNICEF di Roma e i giocatori della S.S. Lazio hanno consegnato i regali sospesi ai bambini ospiti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I.

I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.

Dopo Napoli, Ancona, Milano e Roma, nelle prossime settimane saranno realizzate diverse consegne speciali dei “Regali sospesi” ai bambini ospiti in strutture ospedaliere, che vedranno impegnati l’UNICEF e Clementoni.

È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF “Regalo sospeso” realizzata con il sostegno di Clementoni con una donazione minima di 10 Euro presso i Comitati locali UNICEF e online sul sito https://unicef.it/regalosospeso. I fondi raccolti sosterranno i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo

