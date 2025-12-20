Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
Lazio-Cremonese, i convocati: la scelta di Sarri su Noslin e Romagnoli

I calciatori selezionati dal tecnico biancoceleste per il match contro i lombardi
1 min
Dopo la grande vittoria di Parma, ottenuta in nove contro undici, la Lazio è pronta ad ospitare la Cremonese, per la sedicesima giornata di serie A. Il tecnico biancoceleste ha diramato la lista dei convocati: presenti sia Alessio Romagnoli che Noslin. Entrambi avevano saltato l'allenamento di giovedì per l'influenza. Mancheranno invece gli infortunati Rovella e Isaksen, gli squalificati Basic e Zaccagni e la coppia Dele Bashiru-Dia, partiti per la Coppa d'Africa. 

Lazio-Cremonese, i convocati di Sarri

Ecco l'elenco dei convocati: presenti anche i due Primavera Farcomeni e Sana Fernandes.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Noslin, Sana Fernandes, Pedro.

 

 

 

