Lazio-Cremonese, i convocati: la scelta di Sarri su Noslin e Romagnoli
Dopo la grande vittoria di Parma, ottenuta in nove contro undici, la Lazio è pronta ad ospitare la Cremonese, per la sedicesima giornata di serie A. Il tecnico biancoceleste ha diramato la lista dei convocati: presenti sia Alessio Romagnoli che Noslin. Entrambi avevano saltato l'allenamento di giovedì per l'influenza. Mancheranno invece gli infortunati Rovella e Isaksen, gli squalificati Basic e Zaccagni e la coppia Dele Bashiru-Dia, partiti per la Coppa d'Africa.
Lazio-Cremonese, i convocati di Sarri
Ecco l'elenco dei convocati: presenti anche i due Primavera Farcomeni e Sana Fernandes.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Noslin, Sana Fernandes, Pedro.