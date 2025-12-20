Lazio-Cremonese, i convocati: la scelta di Sarri su Noslin e Romagnoli

Dopo la grande vittoria di Parma, ottenuta in nove contro undici, la Lazio è pronta ad ospitare la Cremonese, per la sedicesima giornata di serie A. Il tecnico biancoceleste ha diramato la lista dei convocati: presenti sia Alessio Romagnoli che Noslin. Entrambi avevano saltato l'allenamento di giovedì per l'influenza. Mancheranno invece gli infortunati Rovella e Isaksen, gli squalificati Basic e Zaccagni e la coppia Dele Bashiru-Dia, partiti per la Coppa d'Africa.