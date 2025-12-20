La rabbia di Guendouzi dopo Lazio-Cremonese: “Non mi frega un ca**o del premio…”

Rabbia Guendouzi: "Volevo vincere. I tifosi sono speciali per noi"

Ai microfoni di Dazn per la consueta intervista post-partita, Guendouzi non usa mezzi termini: "Non mi frega un ca**o di questo premio, io volevo vincere la partita. Non abbiamo fatto una bella gara, nel primo tempo abbiamo giocato male. È sempre difficile giocare contro una squadra come la Cremonese, che gioca col 3-5-2 e si difende molto". Il francese chiude ringraziando i tifosi: "Sono tanto speciali per noi, ci seguono sempre anche quando siamo in difficoltà come oggi. Vogliamo vincere di più per loro. Il mio obiettivo per il 2026? Vincere di più per la Lazio".