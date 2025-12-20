Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
La rabbia di Guendouzi dopo Lazio-Cremonese: “Non mi frega un ca**o del premio…”

Il centrocampista francese viene nominato come migliore in campo, ma non nasconde la sua frustrazione: "Io volevo vincere la partita. I tifosi sono speciali per noi"
2 min
TagsGuendouziLaziomvp
ROMA - "Migliore in campo? Non mi frega un ca**o di questo premio". Tutta la rabbia di Guendouzi in poche parole durante l'intervista post-partita di Lazio-Cremonese, chiusa con un deludente pareggio per i biancocelesti. Il centrocampista francese riceve il premio di MVP del match, che però non cancella la sua frustrazione per il risultato della sfida all'Olimpico.

Rabbia Guendouzi: "Volevo vincere. I tifosi sono speciali per noi"

Ai microfoni di Dazn per la consueta intervista post-partita, Guendouzi non usa mezzi termini: "Non mi frega un ca**o di questo premio, io volevo vincere la partita. Non abbiamo fatto una bella gara, nel primo tempo abbiamo giocato male. È sempre difficile giocare contro una squadra come la Cremonese, che gioca col 3-5-2 e si difende molto". Il francese chiude ringraziando i tifosi: "Sono tanto speciali per noi, ci seguono sempre anche quando siamo in difficoltà come oggi. Vogliamo vincere di più per loro. Il mio obiettivo per il 2026? Vincere di più per la Lazio".

