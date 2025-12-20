Sarri e la risposta sul mercato della Lazio: "Segnali? Sì, di fumo. Saranno gli indiani"
ROMA - Lucidità e un pizzico di rammarico nell'analisi di Maurizio Sarri dopo il pari senza reti all'Olimpico contro la Cremonese nel match valido per la 16ª giornata di Serie A, con il tecnico biancoceleste che ha anche risposto in maniera ironica a una domanda sul prossimo mercato di gennaio.
Lazio, Sarri analizza il pari con la Cremonese
"È chiaro che un pizzico di delusione ci sia, però abbiamo fatto un primo tempo scadente dal punto di vista qualitativo - ha detto Sarri ai microfini di 'Dazn' -. Qualcosa di più si è visto nel secondo, ma negli ultimi venti metri abbiamo fatto un po' poco per venire a capo della situazione, anche se la sensazione di poter vincere la partita c'era. Quando l'emergenza diventa quotidianità è chiaro che prima o poi qualcosa devi pagare".
Le parole ironiche del tecnico sul mercato di gennaio
Così il tecnico della Lazio ha risposto invece a una domanda sulle sue aspettative per il mercato di gennaio: "Io quest'anno sopporterò tutto perché ho fatto una scelta e la manterrò fino alla fine. Poi sul mercato non so cosa dire in questo momento. Se arrivano dei segnali? Sì, di fumo, ma saranno indiani - ha detto sorridendo Sarri sempre in collegamento con 'Dazn' -. I pochi gol? Gli esterni qualche gol l'hanno fatto, ci sta arrivando poco dai centrocampisti e dagli attaccanti, speriamo di poter risolvere il problema. Da tanto tempo abbiamo fuori tanti giocatori e purtroppo i rientri sono pochi. Gli infortuni e le squalifiche si accumulano, qualcosa da pagare c'è".
