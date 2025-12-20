Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sarri e la risposta sul mercato della Lazio: "Segnali? Sì, di fumo. Saranno gli indiani"

Il tecnico, deluso dopo il pari all'Olimpico contro la Cremonese, ha parlato anche della prossima finestra invernale riservata ai trasferimenti: cos'ha detto
3 min
TagsSarriLazioCalciomercato
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Lucidità e un pizzico di rammarico nell'analisi di Maurizio Sarri dopo il pari senza reti all'Olimpico contro la Cremonese nel match valido per la 16ª giornata di Serie A, con il tecnico biancoceleste che ha anche risposto in maniera ironica a una domanda sul prossimo mercato di gennaio.

Lazio-Cremonese 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Lazio, Sarri analizza il pari con la Cremonese

"È chiaro che un pizzico di delusione ci sia, però abbiamo fatto un primo tempo scadente dal punto di vista qualitativo - ha detto Sarri ai microfini di 'Dazn' -. Qualcosa di più si è visto nel secondo, ma negli ultimi venti metri abbiamo fatto un po' poco per venire a capo della situazione, anche se la sensazione di poter vincere la partita c'era. Quando l'emergenza diventa quotidianità è chiaro che prima o poi qualcosa devi pagare".

Serie A: la classifica aggiornata

 

 

Le parole ironiche del tecnico sul mercato di gennaio

Così il tecnico della Lazio ha risposto invece a una domanda sulle sue aspettative per il mercato di gennaio: "Io quest'anno sopporterò tutto perché ho fatto una scelta e la manterrò fino alla fine. Poi sul mercato non so cosa dire in questo momento. Se arrivano dei segnali? Sì, di fumo, ma saranno indiani - ha detto sorridendo Sarri sempre in collegamento con 'Dazn' -. I pochi gol? Gli esterni qualche gol l'hanno fatto, ci sta arrivando poco dai centrocampisti e dagli attaccanti, speriamo di poter risolvere il problema. Da tanto tempo abbiamo fuori tanti giocatori e purtroppo i rientri sono pochi. Gli infortuni e le squalifiche si accumulano, qualcosa da pagare c'è".

Serie A: risultati, tabellini e calendario

 

 

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, solo un pari con la CremoneseMercato Lazio: parla Fabiani

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS