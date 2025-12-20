Sarri e la risposta sul mercato della Lazio: "Segnali? Sì, di fumo. Saranno gli indiani"

Lazio-Cremonese 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Lazio, Sarri analizza il pari con la Cremonese

"È chiaro che un pizzico di delusione ci sia, però abbiamo fatto un primo tempo scadente dal punto di vista qualitativo - ha detto Sarri ai microfini di 'Dazn' -. Qualcosa di più si è visto nel secondo, ma negli ultimi venti metri abbiamo fatto un po' poco per venire a capo della situazione, anche se la sensazione di poter vincere la partita c'era. Quando l'emergenza diventa quotidianità è chiaro che prima o poi qualcosa devi pagare".

Le parole ironiche del tecnico sul mercato di gennaio

Così il tecnico della Lazio ha risposto invece a una domanda sulle sue aspettative per il mercato di gennaio: "Io quest'anno sopporterò tutto perché ho fatto una scelta e la manterrò fino alla fine. Poi sul mercato non so cosa dire in questo momento. Se arrivano dei segnali? Sì, di fumo, ma saranno indiani - ha detto sorridendo Sarri sempre in collegamento con 'Dazn' -. I pochi gol? Gli esterni qualche gol l'hanno fatto, ci sta arrivando poco dai centrocampisti e dagli attaccanti, speriamo di poter risolvere il problema. Da tanto tempo abbiamo fuori tanti giocatori e purtroppo i rientri sono pochi. Gli infortuni e le squalifiche si accumulano, qualcosa da pagare c'è".

