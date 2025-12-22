Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Candreva ricorda gli anni alla Lazio con Klose: lo scatto social emoziona i tifosi

L'ex giocatore biancoceleste condivide su Instagram una foto con il bomber tedesco risalente al maggio 2023: i dettagli
ROMA - Ci sono legami e avventure professionali che durano nel tempo e si trasformano in rapporti di amicizia indissolubili. E' il caso di Antonio Candreva, protagonista con la maglia della Lazio del trionfo in Coppa Italia, datato 26 maggio 2013, nello storico derby con la Roma in finale deciso dal gol di Senad Lulic al 71'. Lo stesso Candreva, che ha da poco iniziato la sua avventura nello staff dell'Italia Under 15, ha deciso di lasciarsi travolgere dalla nostalgia postando una foto su Instagram insieme a Miroslav Klose, suo compagno di squadra in maglia biancoceleste e ora allenatore del Norimberga.

Candreva ricorda gli anni alla Lazio con Klose: che emozione tra i tifosi biancocelesti!

Candreva ha infatti condiviso una storia Instagram che lo ritrae accanto all'attaccante tedesco allo Stadio Olimpico. La data della foto? 28 maggio 2023, si gioca Lazio-Cremonese match valido per la 37esima giornata della Serie A 2022/23. I biancocelesti di Sarri (alla sua seconda stagione a Roma) festeggiano non solo la qualificazione in Champions League ma anche il decimo anniversario del trionfo in coppa con tanto di maglia celebrativa. Tra i tanti protagonisti di quel soleggiato pomeriggio romano oltre al 'profeta' Hernanes e Lulic, giustiziere della Roma, anche Antonio e Miroslav, uniti da un caloroso abbraccio. Lo scatto, ripostato dall'ex Inter e Juve e accompagnato dal celebre brano di Emma 'L'amore non mi basta', ha emozionato i tifosi biancocelesti.

