Candreva ricorda gli anni alla Lazio con Klose: lo scatto social emoziona i tifosi

ROMA - Ci sono legami e avventure professionali che durano nel tempo e si trasformano in rapporti di amicizia indissolubili. E' il caso di Antonio Candreva, protagonista con la maglia della Lazio del trionfo in Coppa Italia, datato 26 maggio 2013, nello storico derby con la Roma in finale deciso dal gol di Senad Lulic al 71'. Lo stesso Candreva, che ha da poco iniziato la sua avventura nello staff dell'Italia Under 15, ha deciso di lasciarsi travolgere dalla nostalgia postando una foto su Instagram insieme a Miroslav Klose, suo compagno di squadra in maglia biancoceleste e ora allenatore del Norimberga.