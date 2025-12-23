Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Romagnoli che cita i cinepanettoni di De Sica: il video fa ridere tutti

Il difensore protagonista di un video ironico sui social biancocelesti
1 min
TagsLazioromagnoli
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Alessio Romagnoli si è prestato a un simpatico gioco sui social che ha rapidamente conquistato i tifosi. Il difensore della Lazio è stato protagonista di un video in cui ha dovuto mettere alla prova la propria memoria cinematografica, cimentandosi con alcune celebri battute dei cinepanettoni di Christian De Sica.

Romagnoli e cinepanetton di De Sica: una cosa sola

Il meccanismo era semplice: Romagnoli leggeva l’inizio di una frase iconica tratta dai film cult delle feste e doveva completarla correttamente. Tra sorrisi e risate, il centrale biancoceleste ha mostrato una certa dimestichezza con le citazioni più amate dal pubblico italiano, rendendo il contenuto leggero e divertente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

