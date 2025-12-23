ROMA - Semaforo verde per Lotito , è arrivato il via libera della Commissione governativa, presieduta dal professor Atelli: la Lazio, dopo il divieto estivo, potrà tornare ad agire liberamente sul mercato in entrata nella sessione invernale. L’esame dei conti è stato superato: la società biancoceleste ha rispettato il valore soglia (0,8) nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi alla data del 30 settembre scorso. Si tratta del parametro Uefa - assorbito dalla Serie A a partire dalla stagione 2025/26 - che consente l’accesso (senza limitazioni) al tesseramento di nuovi giocatori e soprattutto "sblocca" la possibilità di negoziare i contratti dei giocatori attualmente in rosa attraverso rinnovi "in aumento".

Lazio ok per il mercato di gennaio

La nuova Authority del calcio (e del basket) subentrata alla vecchia Covisoc ha trasmesso poco dopo l’ora di pranzo i dati relativi a Serie A, B e C alla Federcalcio. Diciotto società su venti avrebbero superato l’esame dei conti (e avranno accesso libero al mercato) mentre altre due (Napoli e Pisa) si ritroverebbero al di sopra della soglia dell’80%. Per questo motivo dovranno, in assenza di istanze di revoca, ricorrere al cosiddetto "saldo zero": eventuali acquisti solo dopo altrettanti cessioni e con gli stessi importi. Le Noif tuttavia lasciano margini e spiragli per ripianare e chiedere la revoca del blocco parziale alla Figc. Tornando alla Lazio, Lotito ora dovrà accontentare Sarri. Il ds Fabiani lavora per 2-3 acquisti, sapendo che dovrà ragionare (come tutti gli altri club) nell’ottica di lungo periodo. Al prossimo esame dei conti, fissato il 31 marzo e da consegnare entro il 30 maggio per luglio, la soglia per la Serie A si abbasserà al 70 per cento. L’acquisto degli under 23 italiani non verrà considerato e non peserà sul costo del lavoro. Un incentivo a investire sui giovani azzurrabili.