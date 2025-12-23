Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
La Lazio ufficializza il mercato libero: "Ora si apre una nuova fase"

Il club biancoceleste conferma lo sblocco delle operazioni in entrata: "Il futuro si costruisce passo dopo passo"
1 min
Dopo un'intera sessione di mercato senza avere la possibilità di chiudere operazioni in entrata, la Lazio ha ricevuto la notizia tanto attesa. Il club potrà muoversi senza limitazioni nel mercato gennaio. Lotito e Fabiani potranno tornano operativi. "La S.S. Lazio può operare liberamente sul mercato di gennaio", ha ufficializzato il club sui propri canali social.

La Lazio e il meracto: "Costruiamo il futuro passo dopo passo"

"Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo", ha ribadito la società biancoceleste. "Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società. Il futuro si costruisce passo dopo passo".

