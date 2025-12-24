Natale di lavoro per la Lazio: sarà ancora emergenza contro l'Udinese

Mercato sbloccato e testa all' Udinese : la Lazio prosegue la preparazione in vista della tarsferta al Bluenergy Stadium, valida per la diciassettesima giornata di Serie A , in programma sabato 27 dicembre con calcio d'inizio alle 18. I biancocelesti si alleneranno anche nella mattina di Natale e Santo Stefano .

Lazio, cinque certi assenti per la trasferta contro l'Udinese

In Friuli, Sarri dovrà fare ancora una volta i conti con l'emergenza, soprattutto a centrocampo. Contro i bianconeri mancheranno Rovella, Basic e Guendouzi, oltre a Dele-Bashiru e Dia impegnati in Coppa d'Africa. Due le note positive: il ritorno di Zaccagni dalla squalifica e, probabilmente, anche quello di Isaksen, che sta recuperando dopo l'infortunio e punta alla convocazione.

Lazio in emergenza, Sarri pensa al 4-4-2

Non è perciò da escludere un cambio modulo con un 4-4-2 iniziale al posto del consueto 4-3-3. Nel frattempo la società, dal 24 dicembre fino alla mezzanotte del 26 dicembre, pubblicherà su alcuni circuiti di comunicazione della città di Roma i propri auguri con il messaggio: "Ai laziali. Alla città. Buon Natale".