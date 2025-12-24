Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 24 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Natale di lavoro per la Lazio: sarà ancora emergenza contro l'Udinese

I biancocelesti preparano la sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A: Sarri con gli uomini contati soprattutto a centrocampo
2 min
TagsLazioUdineseSarri
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Mercato sbloccato e testa all'Udinese: la Lazio prosegue la preparazione in vista della tarsferta al Bluenergy Stadium, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, in programma sabato 27 dicembre con calcio d'inizio alle 18. I biancocelesti si alleneranno anche nella mattina di Natale e Santo Stefano.

Lazio, cinque certi assenti per la trasferta contro l'Udinese

In Friuli, Sarri dovrà fare ancora una volta i conti con l'emergenza, soprattutto a centrocampo. Contro i bianconeri mancheranno Rovella, Basic e Guendouzi, oltre a Dele-Bashiru e Dia impegnati in Coppa d'Africa. Due le note positive: il ritorno di Zaccagni dalla squalifica e, probabilmente, anche quello di Isaksen, che sta recuperando dopo l'infortunio e punta alla convocazione.

Lazio in emergenza, Sarri pensa al 4-4-2

Non è perciò da escludere un cambio modulo con un 4-4-2 iniziale al posto del consueto 4-3-3. Nel frattempo la società, dal 24 dicembre fino alla mezzanotte del 26 dicembre, pubblicherà su alcuni circuiti di comunicazione della città di Roma i propri auguri con il messaggio: "Ai laziali. Alla città. Buon Natale".

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, ora Sarri aspetta i colpiLa Lazio ufficializza il mercato libero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS