Romagnoli furioso, la frase urlata all'arbitro: "Succede sempre alla Lazio!"

La Lazio ha reagito con rabbia al pareggio ottenuto contro l’ Udinese . Nel finale, la rete di Davis , frutto di un fallo di mano , è stata convalidata dall’arbitro Colombo , suscitando grande incredulità tra i biancocelesti.

La frase di Romagnoli

Federico Sala di Dazn ha raccontato come i giocatori, soprattutto Romagnoli, fossero visibilmente contrariati: "Succede sempre a noi!", avrebbe urlato il difensore nei confronti del direttore di gara.

Il comunicato dopo Udinese-Lazio

Il club bianconceleste, al termine della gara, ha quindi deciso di pubblicare un duro comunicato contro la direzione arbitrale (LEGGILO QUI), oltre ad optare per il silenzio stampa.