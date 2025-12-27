Romagnoli furioso, la frase urlata all'arbitro: "Succede sempre alla Lazio!"
La Lazio ha reagito con rabbia al pareggio ottenuto contro l’Udinese. Nel finale, la rete di Davis, frutto di un fallo di mano, è stata convalidata dall’arbitro Colombo, suscitando grande incredulità tra i biancocelesti.
La frase di Romagnoli
Federico Sala di Dazn ha raccontato come i giocatori, soprattutto Romagnoli, fossero visibilmente contrariati: "Succede sempre a noi!", avrebbe urlato il difensore nei confronti del direttore di gara.
Il comunicato dopo Udinese-Lazio
Il club bianconceleste, al termine della gara, ha quindi deciso di pubblicare un duro comunicato contro la direzione arbitrale (LEGGILO QUI), oltre ad optare per il silenzio stampa.