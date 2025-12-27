Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Romagnoli furioso, la frase urlata all'arbitro: "Succede sempre alla Lazio!"

Tutta l'incredulità del difensore biancoceleste dppo il gol convalidato a Davis nel match contro l'Udinese
Lazio

Lazio

La Lazio ha reagito con rabbia al pareggio ottenuto contro l’Udinese. Nel finale, la rete di Davis, frutto di un fallo di mano, è stata convalidata dall’arbitro Colombo, suscitando grande incredulità tra i biancocelesti.

La frase di Romagnoli

Federico Sala di Dazn ha raccontato come i giocatori, soprattutto Romagnoli, fossero visibilmente contrariati: "Succede sempre a noi!", avrebbe urlato il difensore nei confronti del direttore di gara.

Il comunicato dopo Udinese-Lazio

Il club bianconceleste, al termine della gara, ha quindi deciso di pubblicare un duro comunicato contro la direzione arbitrale (LEGGILO QUI), oltre ad optare per il silenzio stampa.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

