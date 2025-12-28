Lazio furiosa dopo il pari con l'Udinese: inviata una lettera di protesta alla Lega Serie A
La Lazio non ci sta: "Rispetto per gli arbitri ma serve un rinnovamento"
Nella sua lettera ufficiale, il club biancoceleste ribadisce "il proprio rispetto per il ruolo arbitrale", sottolineando però "la necessità di accompagnare con equilibrio l'attuale fase di rinnovamento generazionale della classe arbitrale, valorizzandone formazione e crescita". La Lazio, si legge nella lettera, "è una società quotata, soggetta a stringenti obblighi di trasparenza, corretteza gestionale e tutela del valore nei confronti del mercato e dei propri azionisti, ai quali il Club è chiamato a rispondere anche in relazione a eventi e decisioni che incidono in modo diretto sui risultati sportivi, economici e patrimoniali".
"Episodi arbitrali incoerenti e non più tollerabili"
"Quello spirito istituzionale - si legge ancora nella lettera della società biancoceleste - ci appartiene e lo confermiamo. Proprio perché abbiamo scelto, fin qui, la linea del rispetto e del confronto, siamo tuttavia oggi costretti a dirlo con la massima nettezza: non è più tollerabile che, nel corso di questo campionato, si continui ad assistere al ripetersi di episodi arbitrali e a valutazioni VAR incoerenti, disomogenee e determinanti, che stanno producendo un pregiudizio sportivo evidente ai danni della S.S. Lazio, minando al contempo la credibilità dell'intero sistema e generando rilevanti danni economici".