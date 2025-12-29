Sarri sta bene dopo l’intervento chirurgico: le sue condizioni, il comunicato della Lazio

Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento chirurgico . La Lazio ha reso noto che l'allenatore dei biancocelesti è stato operato al Policlinico Tor Vergata dopo aver riscontrato una fibrillazione atriale . È stata dunque necessaria l'ablazione transcatetere con tecnologia PFA, condotta dal professor Andrea Natale. Sarri, durante il ritiro estivo, era stato sottoposto ad accertamenti approfonditi proprio al cuore. Nei prossimi giorni l'allenatore tornerà a guidare la squadra.

Sarri operato, il bollettino medico della Lazio

Questo il comunicato ufficiale del club: "La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti".