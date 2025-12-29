Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
Lazio indispettita, il retroscena dopo le parole di Simonelli: forte disappunto sul caso arbitri

Il club biancoceleste respinge ogni accusa di attacchi alla classe arbitrale e critica la risposta pubblica di Simonelli: la polemica continua
La Lazio esprime forte disappunto per le parole del presidente della Lega Serie A, ribadendo che da parte del club non c’è mai stato alcun attacco all’onorabilità della classe arbitrale. Dopo la pec con cui la società biancoceleste aveva chiesto un intervento della Lega sugli errori arbitrali e la successiva risposta del presidente Ezio Maria Simonelli, che aveva richiamato alla necessità di rispetto verso gli arbitri, da fonti vicine alla Lazio filtra un “forte disappunto”, condiviso anche dal presidente Claudio Lotito. Secondo l’ambiente biancoceleste, la lettera inviata dal club sarebbe stata chiara nei contenuti e nel tono, senza mai screditare o mettere in discussione l’onorabilità della classe arbitrale, né evocare complotti o disegni occulti.

La Lazio e il caso arbitri: cosa sta succedendo

La posizione della Lazio, spiegano le stesse fonti, riguarda esclusivamente la mancanza di uniformità nell’applicazione delle decisioni arbitrali e la disomogeneità di alcuni giudizi, elementi che avrebbero ripercussioni sulla regolarità complessiva del sistema. Una preoccupazione che non sarebbe isolata, ma condivisa anche da altri club, come dimostrato da episodi recenti in ambito internazionale, tra cui quelli emersi durante la Supercoppa disputata in Arabia Saudita. Negli ambienti laziali non è stato inoltre apprezzato che a una richiesta formale e motivata sia seguita una risposta pubblica ritenuta poco coerente con il ruolo istituzionale del presidente della Lega, chiamato – secondo il club – a garantire equilibrio e credibilità dell’intero sistema, piuttosto che rappresentare una singola componente. La sensazione è che il sistema stia progressivamente perdendo credibilità e che strumenti come l’Open VAR, considerati privi di reale trasparenza e contraddittorio, non costituiscano una soluzione strutturale adeguata, soprattutto a fronte di interessi sportivi ed economici di grande rilievo. Qualora questa dovesse rimanere la linea, conclude la posizione che filtra da Formello, la Lazio valuterà con senso di responsabilità la possibilità di portare le proprie istanze in altre sedi istituzionali, ritenendo le criticità segnalate evidenti, documentabili e tutt’altro che isolate.

