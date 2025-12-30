La Lazio illumina Roma: luci per celebrare il nuovo anno

Dal 30 dicembre al 2 gennaio, la S.S. Lazio sarà presente sui numerosi LED urbani dislocati nella città di Roma con un messaggio di auguri rivolto a tutti i tifosi biancocelesti e all’intera comunità cittadina. Un’iniziativa simbolica ma dal forte valore emotivo, pensata per accompagnare la Capitale nei giorni che segnano la fine dell’anno e l’inizio di uno nuovo. Attraverso le immagini e le parole proiettate nei punti più visibili della città, il club intende ribadire il proprio legame con Roma e con chi, ogni giorno, vive e sostiene i colori biancocelesti. Si tratta di un segno di vicinanza, condivisione e appartenenza, che va oltre il campo da gioco e rafforza il rapporto tra la Lazio, i suoi tifosi e la città. Un messaggio di unità e identità, nel solco di una tradizione che vede la società profondamente radicata nel tessuto romano.