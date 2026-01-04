Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita tra la sua Lazio e il Napoli , terminata 2-0 per gli uomini di Antonio Conte : " La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli è più forte di noi in questo momento , qualcosa di nostro ce l'abbiamo messo perché abbiamo fatto un primo tempo a metà strada e gli abbiamo facilitato i compiti. Però ho visto di fronte una squadra che è la più forte del campionato ".

Lazio, la parole di Sarri sul mercato

Il tecnico dei biancocelesti ha poi continuato: "Ho parlato al direttore e gli ho detto che in certe zone di campo abbiamo bisogno di qualche giocatore importante perché è inutile prenderne altri dello stesso livello di quelli che abbiamo. Poi l'evoluzione del mercato dipende dalla società e dal direttore".

"Cessione Castellanos? Vi spiego"

Infine: "Sul primo gol il nostro difensore esterno è stato troppo attratto da Elmas e si pè lasciato scavalcare dalla palla, che era di facile lettura. Ci abbiamo messo del nostro. Cessione Castellanos? Il ragazzo era propenso per questo tipo di soluzione. Quando ci sono queste situazioni è difficile trattenere un giocatore però si poteva arrivare pronti".