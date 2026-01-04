Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 4 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sarri sul mercato della Lazio: "Ho parlato con Fabiani e...". Poi la frecciatina sulla cessione di Castellanos

Le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti dopo il match dell'Olimpico
2 min
TagsSarriLazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita tra la sua Lazio e il Napoli, terminata 2-0 per gli uomini di Antonio Conte: "La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli è più forte di noi in questo momento, qualcosa di nostro ce l'abbiamo messo perché abbiamo fatto un primo tempo a metà strada e gli abbiamo facilitato i compiti. Però ho visto di fronte una squadra che è la più forte del campionato".

Lazio, la parole di Sarri sul mercato

Il tecnico dei biancocelesti ha poi continuato: "Ho parlato al direttore e gli ho detto che in certe zone di campo abbiamo bisogno di qualche giocatore importante perché è inutile prenderne altri dello stesso livello di quelli che abbiamo. Poi l'evoluzione del mercato dipende dalla società e dal direttore".

"Cessione Castellanos? Vi spiego"

Infine: "Sul primo gol il nostro difensore esterno è stato troppo attratto da Elmas e si pè lasciato scavalcare dalla palla, che era di facile lettura. Ci abbiamo messo del nostro. Cessione Castellanos? Il ragazzo era propenso per questo tipo di soluzione. Quando ci sono queste situazioni è difficile trattenere un giocatore però si poteva arrivare pronti".

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Maxi rissa nel finale di Lazio-NapoliCaicedo sotto la Curva Nord

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS