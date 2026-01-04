Corriere dello Sport.it
Pagelle Lazio, tutti i voti della partita contro il Napoli: Noslin e Marusic da incubo

Biancocelesti ko all'Olimpico contro la squadra di Antonio Conte: Zaccagni paga il mestiere di Di Lorenzo
Daniele Rindone
4 min
Si apre con una sconfitta il 2026 della Lazio di Maurizio Sarri, che cade all'Olimpico contro il Napoli di Antonio Conte, pagando a caro prezzo le reti di Spinazzola e Rrahmani, bravi a finalizzare i due assist di Matteo Politano. Tempo di pagelle in casa biancoceleste, in attesa del mercato, con le espulsioni di Noslin e Marusic che rendono ancora più amaro il passivo odierno.

Le pagelle della Lazio dopo il ko con il Napoli: Zaccagni paga il mestiere di Di Lorenzo, Noslin e Marusic flop

Sarri (all.) 5: Che vitaccia, la sua. Società, arbitri e giocatori torturatori per mercato, torti e raptus (7 rossi totali). Ora è ufficialmente senza centravanti. Sovrano facilmente deposto.

Provedel 5,5: Spinazzola spara tutto solo, ma il pallone gli passa sotto le gambe. Rrahmani incorna smarcato. Salvo sulla traversa di Elmas. Mani legate se la difesa è subito in balia di torbide correnti.

Marusic 4: Lascia o raddoppia? Sul primo gol ha lasciato Spinazzola solo stringendo troppo su Hojlund, non sempre il dogma Sarri va seguito alla lettera. L'ha detto anche Mau dritto per dritto: «Doveva coprire». A sinistra dopo l'uscita di Pellegrini. Puro raptus il rosso per la rissa con Mazzocchi.

Gila 5: Disperata la scivolata per salvare su Spinazzola. Sballottato sulle incornate di Rrahmani (gol) ed Elmas (traversa). Ha rincorso Hojlund. La frenesia subdola compagnia di viaggio.

Romagnoli 6: Non gioca mai senza cuore, partita sempre sanguigna. Alcune chiusure da pilastro. Sessantuno tocchi, più di tutti.

Lu. Pellegrini 4: Scherzato da Politano sul primo gol. La sua fascia era anche la stessa fascia di Di Lorenzo e Neres. Una rampa di lancio.

Lazzari (17' st) 5: Alta velocità, ma poche incursioni e poca consistenza.

Guendouzi 5,5: Non dà più energia positiva. E’ diventata pericolosa l’insofferenza verso gli errori dei compagni, sfuriate e prediche continue. C’è anche lui su Rrahmani quando incorna. La traversa finale l’unica carezza alla Lazio. Vuole lasciarla.

Cataldi 5: Subito fuori giri. Perde il pallone del primo gol. Non si è mai negato alla lotta. Occupare quel posto a centrocampo, davanti a quel Napoli, sarebbe stato tremendo per tanti.

Belahyane (26' st) 5: Il ruolo e il peso che non ha.

Basic 5: Risucchiato anche lui dal vortice creato dai mediani del Napoli. Solo sforzo.

Cancellieri 4,5: Partita nel vuoto. Spinazzola colpisce tutto solo anche perché non l’ha seguito. Solo un cross per Noslin, sprecato dall’olandese.

Isaksen (26' st) 5: Ha riperso il posto e gli riesce poco per riconquistarlo.

Noslin 4: Due gialli per un centravanti sono troppi, anche se il secondo è servero. Anche lui, giocando a 50 metri dalla porta, ha dato l’idea di un’assenza e non di una presenza in area. Il ponte per Zaccagni, davanti a Milinkovic, fa ricordare il Castellanos più condannabile. Gol, non sponde.

Zaccagni 5: Ha pagato il mestiere Di Lorenzo: lo anticipa e nasce l’assist del primo gol, poi lo spinge in area. Il nervosismo è diventato cronico per ingiustizie e falli che subisce, sfogati con l’entrata su McTominay (giallo). Pochi minuti da centravanti.

Pedro (42' st) sv: Ingresso da capitano, rodaggio da falso 9 per la Fiorentina. Sua la punizione della traversa di Guendouzi. Qualcosa ha fatto succedere. Sarri lo invoca.

 

