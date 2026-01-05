Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 5 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Furia Zaccagni sugli arbitri: "Ho una striscia di sangue, ma quando ammoniscono?"

Il capitano della Lazio denuncia i falli su di lui: "Niente alibi, classifica anonima, ma non so come far prendere i gialli agli avversari"
Marco Ercole
4 min
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

 Porta con sé i segni della sconfitta, Mattia Zaccagni. È uscito furioso dal terreno di gioco dopo il triplice fischio, ferito sia nel morale, sia a livello fisico. Sì, perché il ko con il Napoli porta con sé ancora una volta tanto nervosismo, troppi cartellini e una lunga serie di strascichi polemici. Il capitano della Lazio nelle interviste post-partita ha provato a evitare l'argomento, a scansare più possibile la pericolosa generazione di alibi. All'ennesima domanda, però, ha lasciato intendere il malumore per la direzione di gara: «Mi ero promesso di non parlare di arbitri perché è inutile farlo ed è anche difficile gestire queste cose. Posso dire che ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia, non so cosa devo fare per far ammonire l’avversario. Poi, sul mio intervento su McTominay, è un ginocchio contro ginocchio, se quello è giallo...».  

Zaccagni nervoso, ma niente alibi

Sul perché arrivino certe decisioni, il numero dieci non sa darsi spiegazioni: «Non me le do. A volte le chiediamo direttamente agli arbitri e spesso e volentieri non ne abbiamo. Sul fallo da cui nasce il secondo gol, quello del tocco di mano di Noslin, prima c’è una spinta plateale. È diventato tutto molto soggettivo, non capisco come vengano applicate certe regole. Tutto qui». Restano dunque amarezza e nervosismo, anche se Zaccagni li collega più che altro alla prestazione sbagliata da parte della squadra: «Sono sensazioni dovute alla partita, in cui dovevamo fare di più sotto tanti punti di vista. Loro dopo il primo gol hanno giocato con totale fiducia, sono stati bravi a trovare i due trequartisti più volte, noi faticavamo molto a prenderli. Hanno giocato una grande gara e li abbiamo aiutati con le nostre pressioni non cattive. Non riuscivamo a coprire il pallone, eravamo distanti. Adesso è il momento di archiviare tutto, vedere gli errori fatti e pensare alla partita di mercoledì con la Fiorentina. Il nostro obiettivo sarà sempre quello di partire forte e prendere in mano il pallino del gioco».  E questo nonostante l'ennesima condizione d'emergenza con cui dovrà fare i conti la squadra, che dopo l'espulsione di Noslin si ritrova senza un attaccante di ruolo a disposizione: «Vediamo, ci penseremo, siamo abituati ad essere in emergenza, affronteremo la partita come tutte le altre. Non dobbiamo cercare alibi». Il rischio di vivere una stagione insapore da metà classifica è più che mai concreto: «In questo momento dobbiamo guardare la realtà dei fatti. La nostra classifica è anonima, non vogliamo mantenerla tale». 

©riproduzione riservata 

 

 

 

 

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, Guendouzi è in partenzaZaccagni sincero sul Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS