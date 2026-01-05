La Lazio ufficializza la cessione di Castellanos al West Ham

Il società biancoceleste ha annunciato la partenza del centravanti argentino che dopo due anni e mezzo lascia la squadra di Sarri

ROMA - La Lazio ha annunciato sui propri canali ufficiali la cessione del centravanti argentino Valentin Castellanos. "La S.S. Lazio - si legge nella nota - informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club. Castellanos, acquistato nell'estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol. Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".

© RIPRODUZIONE RISERVATA