La Lazio ufficializza la cessione di Castellanos al West Ham
Il società biancoceleste ha annunciato la partenza del centravanti argentino che dopo due anni e mezzo lascia la squadra di Sarri
ROMA - La Lazio ha annunciato sui propri canali ufficiali la cessione del centravanti argentino Valentin Castellanos. "La S.S. Lazio - si legge nella nota - informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club. Castellanos, acquistato nell'estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol. Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".